名模陳嘉容赴巴黎連續10日奢華直播帶貨馬拉松　街頭盡展時尚魅力

名模陳嘉容 (Eunis) 近年積極轉型 ，向形象及禮儀培訓工作發展，近日她再進軍新領域，獲直播帶貨女王ViVi力邀，聯手殺入巴黎 ，展開一連十日的「奢華直播帶貨馬拉松」。兩位靚女踩遍花都特色商舖，由經典百貨到隱世設計師小店，狂推過百件潮服、珠寶同護膚品。

(右) 陳嘉容與Vivi。

(右) 陳嘉容與Vivi。

首度赴法參與直播工作的陳嘉容表示：「未試過一日講咁多嘢呀，直播令我講嘢快咗，有節奏感同流暢咗。一開始會比較生硬，但之後就放鬆番，多咗同粉絲互動溝通。」 與 Eunis 合作直播，ViVi 就覺得好有驚喜：「之前覺得名模通常喺台上都好Cool 同要 Keep 住Professional look，但發覺 Eunis 私下原來有好多可愛小習慣，佢直播成日有啲『呆萌口頭禪』 ，好似 ：『吓？！、哦？』，同印象好大反差。仲有佢生活好平易近人，勁鍾意食生果！」

陳嘉容身材fit爆。

Vivi還大讚 Eunis 教儀態班的經驗好幫到手：「點 Show 珠寶先顯貴氣？點樣試衫襯鞋先優雅？觀眾鍾意睇哩種細節。」而與她們合作的團隊就超識做，每次收工必帶兩人品嚐各式美食，ViVi搞笑於鏡頭面前表示自己只食沙律，但卻不停慫恿 Eunis「食多啲」，事後笑稱這就是女人的小心機。

兩人盡嘆美食。

兩人盡嘆美食。

巴黎街頭下，陳嘉容也難掩名模氣質和專業 ，舉手投足從容擺Pose ，拍下大量時尚美照 ，亦意外發現「隱世攝影大師」——ViVi老公Dennis！這位揸開業務報表的軍師，今次全程手機快拍陳嘉容 。ViVi 亦笑言: 「佢應該係一個俾金融業耽誤嘅攝影師。但不得不讚係 Eunis 本身氣質超好，喺佢身上係唔會有一樣產品難到佢。」