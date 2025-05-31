端午節｜安德尊鍾志光狂踩TVB龍舟隊包尾　串隊長王俊棠：鬥後？

是日端午節，除了食糭之外不少得就是睇龍舟競賽。今日（31/5）播出的《沙田龍舟競賽》節目分別由安德尊和麥美恩擔任廠景主持，鍾志光、何泳芍和何沛珈則擔任戶外主持。是次「沙田龍舟競賽」TVB亦有派員參賽，今年照舊由王俊棠領軍，還加入了新血黃建東等人，不過成續就似乎「麻麻」。



鍾志光、何泳芍和何沛珈則擔任戶外主持。（截圖/TVB）

TVB龍舟隊出場前，麥美恩已經提示安德尊要「口下留情」，但安德尊就說：「棠哥係我哋TVB龍舟隊嘅靈魂之首，但每年我都寄望佢係勝利靈魂之首，但每年都未能勝出，咁樣係咪有啲難受呢……點都好，正面啲同佢打氣。」比賽時，TVB龍舟隊落後，就連旁述的鍾志光都替他們「加油」：「一條心、一條船，搞掂佢，但而家似乎畀人搞掂多啲喎！唔算太慢，不過唔夠前面嗰啲快。」何沛珈就連忙「幫口」：「留力留力……留力鬥後。」最終TVB龍舟隊成為最後一名，鍾志光表示：「恭喜TVB龍舟隊順利完成比賽。」

鍾志光做評述不嬲好客觀。（截圖/TVB）

《沙田龍舟競賽》節目由安德尊和麥美恩擔任廠景主持。（截圖/TVB）

TVB龍舟隊今年又再被安德尊狂「踩」：「連個攝影師影住佢，都係一下就走咗去。個盃係我哋嘅，你都影多兩秒啦！都唔緊要，但頭先王俊棠誓神劈願向住觀眾『你睇住啦！』，我仲聽到一句，嗰個何沛珈話『留力鬥後』，鬥後？」安德尊愈講愈興奮，麥美恩就補充：「佢應該係想講留前鬥後。不過我都覺得係有啲後㗎啦……」

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王俊棠帶隊。（截圖/TVB）