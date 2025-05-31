62歲關之琳疑與兩前度男友同場　跟舊愛現任女友大方合照

62歲「大美人」關之琳年輕時靚絕影圈，更有「香江第一美人」之稱，除了演藝事業之外，她的感情生活亦是外界關注的焦點。日前楊受成外甥、溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）舉辦「勞力士 GMT-MASTER 穿越時區展覽」，吸引不少城中名人富豪撐場，除顧紀筠與丈夫陳仕煒、鍾鎮濤、陳山聰外，關之琳更疑似與兩位舊愛「大劉」劉鑾雄和馬清偉同場相遇，關之琳還跟馬清偉現任女友Winnie合照，表現大方。

關之琳與邱李茂琪係好好朋友。（IG@jefferyyau）

關之琳出席展覽會。（IG@jefferyyau）

邱子傑在社交平台分享照片，其中一張是他和太太邱李茂琪（Margaret）以及兩位富商「大劉」劉鑾雄和馬清偉的大合照。相片所見，大劉容光煥發，精神極佳，太太陳凱韻（甘比）未有現身，但女兒劉秀樺和甘比媽媽就全程陪伴左右，場面溫馨。而秀樺身邊是馬清偉與現任女友Winnie，據知Winnie是空姐出身，兩人由2005年拍拖至今近20年，Winnie不但與馬清偉舊愛關之琳成為閨密，更不時與名媛闊太聚會。而今次展覽會，顧紀均亦有上載與關之琳和Winnie的合照，坐在中央的邱子傑跟一眾美女合照，還開心舉V字手勢。

劉鑾雄與馬清偉同場合照，劉秀樺被爸爸大劉和馬清偉現任女友Winnie一左一右蹺實。（IG@jefferyyau）

大劉有女兒秀樺和甘比媽媽陪同。（IG@jefferyyau）

大劉與邱子傑。（IG@jefferyyau）

大劉太太甘比沒有現身展覽會。

關之琳曾結婚兩次，當年年僅19歲的她與比她年長16年的富商王國旌閃婚，但未夠半年就離婚。之後關之琳與比她大8歲的地產大亨馬清偉傳出緋聞，有指當年只有23歲的她介入馬清偉與陳美琪的婚姻，有傳當時陳美琪已身懷六甲，但就因丈夫出軌而意外導致小產，最後陳美琪與馬清偉離婚收場，而關之琳亦澄清沒有勾引馬清偉。相隔30多年，關之琳在接受《魯豫有約》訪問時回應：「我沒有主動就成，擋不住人家對我做什麼事情。」當魯豫問及有否為當年後悔時，她說：「有後悔，因為還是有傷害到人家。」1992年起，關之琳與已婚富商劉鑾雄拍拖，關係大約維持了8年。

關之琳與顧紀筠十分老友，與馬清偉現任女友Winnie（左二）合照表現大方。（IG@kooloban）

關之琳有「香江第一美人」之稱。（影片截圖）

邱李茂琪與關之琳及顧紀筠開心相聚。（IG@dr_maret_lee）

同場還有馬清偉現任女友Winnie（右二）。（IG@dr_maret_lee）

邱子傑（右一）與太太邱李茂琪及馬清偉（右二）及Winnie（左一）。（IG@dr_maret_lee）

完全冇尷尬！（IG@dr_maret_lee）

馬清偉（右一）同薛芷倫見證女兒出嫁。（IG@ballqueen）

據知馬清偉現任女友Winnie是空姐出身。（視覺中國）