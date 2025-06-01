潘志文憶方剛拍劇瘋狂舉動曾被對方噴口水　揭大魔頭私下真實一面

有「御用奸人」之稱的資深演員方剛（現名梁芳綱，原名梁舜年）淡出演藝圈多年，其義子王瀚祥日前在社交平台發布訃聞，證實義父（5月30日）清晨離世，享年78歲。與方剛同屬國泰電影公司訓練班出身的潘志文，特別拍片分享昔日與這位師兄合作的點滴，並揭露對方私下與螢幕形象反差的一面。

方剛日前離世。（微博圖片）

方剛（原名梁舜年，曾用藝名方良剛、梁芳綱）曾演出多套經典劇集如《人在邊緣》、《勾心鬥角》、《豪門》、《銀狐》等，有「最強奸人」之稱。（方剛@微博圖片）

方剛在《人在邊緣》飾演細鳯演出非常震撼，令網友拿他和《大時代》的丁蟹相比。（網上圖片）

潘志文表示方剛是他的師兄，大家都是在國泰電影公司訓練班出來的，在公司他沒有見過對方，反而是80年代，苗可秀介紹他跟方剛認識，「他（方剛）給我的印象就是，他是一個風度翩翩的公子，他說話很斯文、很幽默、很風趣，我很喜歡聽他說電影界真人真事的故事。還有他穿衣服很好看，他會跳舞，也很有品味，我去過他家，屋裡面全是法國宮廷式的家具。」

與方剛同屬國泰電影公司訓練班師出身的潘志文，特別拍片分享昔日與這位師兄合作的點滴。（小紅書截圖）

潘志文指方剛給他的印象是一個風度翩翩的公子，說話很斯文、很幽默、很風趣。（小紅書截圖）

潘志文指方剛很有品味，曾到訪對方屋企，屋裡面全是法國宮廷式的家具。（小紅書截圖）

到90年到，潘志文和方剛在亞洲電視演過很多對手戲，包括：《豪門》、《戲王之王》等，「那個時候我跟他一對戲，他整個人就變了一個大魔頭，他演反派，很多人都怕他，雖然我不怕他，但我跟他做對手戲之前，他總會喝一、兩杯，他跟我對戲的時候，他那個態度，他抓住我這裏（衫領）：『我要殺了你』，他眼睛凸出來，還有他的口水，噴到我整臉都是，但是沒問題，他越是瘋狂，就越能把我帶入戲。然後導演和旁邊的人都拍手說拍得好。」

潘志文與方剛在亞洲電視多次合作。（小紅書截圖）

潘志文與方剛曾合作劇集《戲王之王》。（小紅書截圖）

兩人在《戲王之王》有不少對手戲。（小紅書截圖）

潘志文笑言好是好的，但每次收工回家，沖涼一脫衣服，他照鏡就見到自己胸前全是對方的手指印和拳頭印，這些紅印要過兩三日才退掉，「在那個年代他演的反派戲，跟現實生活的方剛，反差很大，根本就是另外一個人，但反差越大，就證明他的演技是那麼的好。」潘志文還表示他現在常常演反派戲，但對比方剛，自言也沒有對方三成的功力。」言語間盡顯潘志文對這位師兄的敬佩和懷念。

潘志文指方剛一拍攝就變了一個大魔頭似的。（小紅書截圖）

潘志文透露方剛拍劇前會喝一兩杯，幫助進入情緒。（小紅書截圖）

回想與方剛拍攝爭執戲。（小紅書截圖）