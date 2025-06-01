白手興家藝人曝光億萬家居全貌連大床　唔在乎長短腳之戀拍片自嘲

45歲的王祖藍與40歲的李亞男於2015情人節結婚，早前為慶祝結婚10周年，王祖藍特別送上驚喜，安排太太去馬爾代夫過二人世界。日前二人在社交平台分享夫妻生活日常，根據資料，擁有超模身材的李亞男身高是175cm，而曾被女兒指「好短」的王祖藍身高則為162cm，兩人身高相差13cm，但無礙二人感情，還拍片自嘲，寫道：「這算不算最萌身差呢？」

結婚10年一直好恩愛。（抖音@王祖藍）

王祖藍與李亞男於2015情人節結婚。（抖音@王祖藍）

愈來愈相襯。（抖音@王祖藍）

鏡頭只影上半身時，王祖藍與李亞男幾乎平排，甚至高過，原來是利用櫈子、樓梯級等拉近高度差距，見到祖藍坐在高櫈上「腳fling fling」令人發笑。有網民留言：「高矮不是問題😂 三觀一致，真誠對待，互相扶持、鼓勵和支持才重要🙌😍」。

草根家庭出身的王祖藍是出名的愛妻號，自從北上發展賺到豬籠入水後，2015年以李亞男的名義，斥資1.1億元買入白石角逸瓏灣II期8座頂層連天台，實用面積2,809平方呎的特色戶自住。早前他們邀請藝人朋友返屋企食團年飯，無敵大露台可以飽覽吐露港海景，日前祖藍為幫廣告商宣傳消毒產品，更不惜將豪宅內貌全面曝光！

原本嘆世界，收到老婆電影即清潔全屋。（抖音@王祖藍）

廚房極寬落。（抖音@王祖藍）

巨廳有個小型吧枱。（抖音@王祖藍）

L型超長梳化。（抖音@王祖藍）

影埋大床。（抖音@王祖藍）

影片可見，祖藍原本正在品嚐小吃，因為老婆來電表示會在10分鐘內返家，為免老婆發現屋企凌亂不堪，故快速跑勻全屋每個角落清潔打掃，除見到寬敞飯廳、客廳、廚房外，連主人房大床都有拍攝，見床頭有一張祖藍和亞男相對而笑的結婚照，十分甜蜜。之後祖藍由房間跑出廳外，走廊位置仿如一條短跑徑，跑到祖藍氣來氣喘，足證屋企真是相當之大。網民紛紛留言表示好羨慕：「很真實，真的在自己家拍的」、「住的房子好大好舒服，希望我也能擁有這麼寬敞舒服的房子」。

洗廁所。（抖音@王祖藍）

走廊長到可以玩短跑。（抖音@王祖藍）

真係跑到氣來氣喘。（抖音@王祖藍）

超大露台可以飽覽吐露港海景。（抖音@王祖藍）

二人婚後三年抱兩誕下大女王天韻（Gabby）及細女王海靜（Hayley），組幸福四人家庭。（抖音@王祖藍）

祖藍妹妹早前出嫁。（IG圖片）

祖藍同媽媽真係餅印一樣。（IG圖片）