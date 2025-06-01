刑偵12｜63歲老戲骨進軍內地撈得勁掂　上海搞飲食擴展開加盟店？

「猜Fing哥」林偉於1987年踏入演藝圈，入行30多年，拍過無數電視劇集和電影，以演黑幫大哥的角色入屋。最近他以「丁洛偉」角色再度出現於《刑偵12》，驚喜十足。他今日（01/6）出席《刑偵12》宣傳活動時，談及近年在內地的發展，表示自己進軍抖音市場之餘，更在上海開了一間小酒館。

林偉出場！（《刑偵12》截圖）

林偉：「幾開心，手法又啱我，主要係介紹食，一啲故居咁，點擊都幾高，最高一條片去到差唔多七百萬。」他分享道，抖音片的題材主要由有關公司為他度身訂造，主要是旅遊、文化、景點為主。「一條片七，八秒左右，有時會長啲。」他也表示，拍抖音片是工作其中一環，與拍劇相比各有各好處。

林偉出席《刑偵12》宣傳活動。（林迅景 攝）

他也透露，年頭在上海閔行區開設了一間小酒館。「喺住宅區開間酒館仔，賣啲串燒、啤酒，小食，又會有人唱吓歌。」他坦言，因為疫情時發現商機，又因為那一區人口多而食店較少，所以就試下開了一間食店。他表示，開店半年以內生意也十分不錯，現時已上了軌道。

林偉出席《刑偵12》宣傳活動。（林迅景 攝）

問到會否考慮開分店？他直言打算以加盟店方式擴展。「嚟緊好多球季，啲人一定唔會喝水睇波，一定係啤酒串燒。生意唔錯㗎，我都好放心。而家諗住做加盟，幫人管理。間小酒館用返《使徒行者》個名，猜FING哥小酒館。」