鄭中基余詩敏離婚傳只畀8000蚊贍養費　好友黃芳雯揭第一手真相

鄭文及Paula（黃芳雯） 今日（1日）出席《6.1國際兒童節開心派對》—「舞動水滴，童心飛揚」活動，帶同小朋友到場的她們，可以趁機帶小朋友輕鬆一下。二人更不時相約出來傾「仔女經」，至於好友余思敏早前傳出與鄭中基離婚之事，與余思敏份屬好友的她們接受《香港01》訪問時被問到余思敏近況時，她們即表示余思敏忙於照顧一對仔女。

鄭中基與余思敏。(ig@tinyeyes39)

鄭文指上星期才見完余思敏，更與她衝出香港遊玩：「我哋上個星期仲一齊衝出香港，去咗深圳玩，去咗深圳玩一齊食吓嘢啊，揼吓骨啊咁都幾開心。（即係佢心情都ok？）佢同我哋一齊嘅時候我哋就見到佢係ok嘅，咁因為始終佢主要嘅生活都係圍繞住兩個細路，佢都真係好親力親為照顧佢哋，即係車出車入、返學放學、補習、興趣班，全部都係佢一手包辦。」鄭文表示余思敏仍然與一對仔女同住：「如果唔係點車出車入。」

鄭文表示余思敏的生活重心都是傾向於小朋友，所以沒有太多空閑時間，而且眼見她情緒上沒太大問題。至於有沒有關心她跟鄭中基離婚的新聞時，她則指因為已經進入司法程序，所以余思敏都沒有向她們透露：「所以佢就唔講得嘅，即係其實佢就好少講，佢應該話冇乜點講關於呢個court case（案件）嘅問題，因為有我諗佢有專業嘅律師幫佢，咁我哋都唔會畀到一啲專業嘅意見。」她表示作為朋友亦都不會過問，希望見面時輕輕鬆鬆替她減減壓。

鄭中基曾指，與余思敏組織家庭好幸福。（IG@sammieyucm）

早前有報道指鄭中基與余思敏離婚，要收回兩個小朋友的撫養權及只付8000元贍養費予余思敏，她們均表示是報道出街後才知道。Paula笑指：「我諗緊8000蚊畀我，我夠唔夠使。」更不知道如何傳出8000元贍養費，因為「唔能夠透露」，余思敏自己也不會說。

對於早前好友衛志豪表示余思敏重回大家眼前，鄭文及Paula則指她「冇離開過」，因為她一直都有跟她們拍攝節目：「其實中間都有出嚟做過司儀㗎，佢一路有做過嘢㗎，佢冇停止過㗎，只不過佢係因為時間太多湊小朋友，咁時間啱啦佢咪做囉。」所以不覺得余思敏工作上會生疏，而且她們都受過專業訓練，所以不覺得會生疏。

Paula笑指：「我諗緊8000蚊畀我，我夠唔夠使。」更不知道如何傳出8000元贍養費。（胡凱欣 攝）

二人落力維護好友。（胡凱欣 攝）

二人與余思敏這麼「老友」，對於鄭中基這樣對待好友怎樣看時，二人落力維護好友：「始終係佢哋兩個之間嘅事，印象中我哋好似好少講呢方面嘅嘢，佢又好少講。我覺得佢係一個幾賢良淑德，我可以形容為絕對係嗰啲有啲乜嘢自己吞落去、食咗佢、好多嘢喺心裏面嗰種人。我識咗佢咁多年，佢好多時候佢會報喜不報憂，呢個係我認識佢嘅性格嚟到講，唔係講話呢件事上面，所以我覺得佢任何事都係自己食咗佢做咗佢。好多嘢我哋都唔知道，甚至乎有啲事，原來佢承受咗好多，我哋先發現原來佢承受咗好多。」

至於余思敏早前在社交平台上載了一張地氈相，被問到知否是甚麼意思時，二人均表示不知道，而余思敏亦沒有跟她們說：「我真係唔敢問啊！」二人亦為余思敏澄清她當年被指是第三者的事情。鄭文指當年余思敏跟鄭中基由相識到拍拖都知道的，而且還要是在鄭中基宣布離婚後二人才邂逅。