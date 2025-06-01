一文睇晒「偶像女生Idol Girls」真面貌　過百粉絲踩冧銅鑼灣

香港新女團「偶像女生Idol Girls」一期生22位成員今日（01/6）出席銅鑼灣品牌活動，未到活動正式開始時間，店外已聚集過百粉絲、龍友守候，據知有粉絲在活動前兩小時已經到場「霸靚位」，可見她們的受歡迎程度。25位「一期生」中顏寶儀Polly王凱晴（Kathy）和林泳妤Wingy因事未能出席。



香港新女團「偶像女生Idol Girls」一期生22位成員今日（01/6）出席銅鑼灣品牌活動。（陳順禎 攝）

25位成員包括，曾琸庭（Alice）、莊嘉詠（Anesa）、陳欣雯（Cindy）、趙雯軒（Anna）、李依諾（Hazel）、林泳妤（Wingy）、柯家鑾（Kaluen）、梁夢月（夢月）、謝恩同（Jasmine）、陳雅暄（圈圈）、曾明怡（Una）、王凱晴（Kathy）、陸曉瑩（Yoyo）、黃可盈（Melanie）、單愷朗（Helen）、黃小倬（小倬）、吳雨蕎（Elva）、吳綺琳（Sharon）、黃曉晴（Tiffany）、陳苑珊（Vian）、顏寶儀（Polly）、潘心悅（Renee）、王芷蕎（芷蕎）、李曉琳（Fiona）、周穎悠（悠悠）。

群情洶湧呀！（陳順禎 攝）

一班「偶像女生Idol Girls」美少女十分識做，空閒時間都會俾門口粉紅影相。（陳順禎 攝）

「偶像女生Idol Girls」（陳順禎 攝）

日本AKB48大行其道，韓國也有tripleS，就連台灣的捧球啦啦隊也大有市場。那麼香港又能否容納大型女團的出現？Sony Music HK旗下Green Music推出2025年全新香港女團「偶像女生」，早前選出25位Idol Girls「一期生」練習生於早前（17/5）首度亮相，在網上掀起一陣討論。「COLLAR競敵」偶像女生Idol Girls出道 一文睇晒25位美少女私照

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

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