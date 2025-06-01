全民造星6｜花姐被爆火燒「靈堂」 徐浩巴黎求婚緊張過做騷

《全民造星6》正式啟動，兩位導師梁祖堯和李幸倪（Gin Lee）與音樂總監徐浩、主持人強尼今日（1日）現身記者會，Gin Lee和阿祖表示自海選後，今次再見到入圍參賽者，Gin Lee大讚參賽者乖巧，又爆其中一位唱功了得，一開口即令大家眼濕濕。

花姐今日未有接受訪問。（陳順禎攝）

問到花姐是否很好火，Gin Lee笑言，在海選時要不停撳熄花姐怒火，徐浩亦被花姐嚇怕，但阿祖卻爆料：「花姐個衰婆把口好似惡魔，佢飾演個惡魔，佢成日喊、但佢自己係監製，唔俾啲片段出街，強尼指有參賽者就是為求被花姐鬧，獲益良多，「其實佢係最心軟一個，每次有人淘汰，就好似靈堂咁，花姐係其中一個喊得最犀利。」

Gin Lee同徐浩有被花姐怒火嚇親。（陳順禎攝）

徐浩日前在IG宣布向女友曾樂彤求婚成功，他表示其實早於去年完成MIRROR巡唱後，在巴黎旅行時求婚，「既然去呢個咁浪漫嘅地方、就順便求婚，當時有拍video，唔知點解都幾驚，平時做show面對大家都唔會好驚，但面對佢就好緊張，通常求婚會跪低，我係跳起咗再跪低，講到口窒窒，但好彩未婚妻都應承咗，佢都有喊，但我驚到唔識喊。」他表示將於12月結婚，會邀請MIRROR成員出席，但不會邀他們做兄弟。問到Gin Lee可感羨慕，她笑言：「總有一日我會有。」