江若琳疑似懷孕稱被老公整蠱　透露仔仔想做哥哥：有可能再生多個

江若琳昨日（1日）出席《6.1國際兒童節開心派對》—「舞動水滴，童心飛揚」活動，帶同仔仔Owen來輕鬆一下，除了仔仔外，老公也有到場陪伴。江若琳接受《香港01》訪問時被問到早前在社交平台的遮肚時，即笑指被老公「整蠱」。

江若琳接受《香港01》訪問時被問到早前在社交平台的遮肚時，即笑指被老公「整蠱」。(胡凱欣 攝)

江若琳甜絲絲的透露仔仔Owen平時很喜歡唱歌跳舞：「佢每日都要話我要表演，跟住佢會擔自己張凳仔，跟住企高自己去攞咪，就話我要唱歌。」更指仔仔雖然未夠2歲但已經可以由早唱到晚，而且很多兒童歌歌詞都可以倒背如流。

江若琳甜絲絲的透露仔仔Owen平時很喜歡唱歌跳舞。(胡凱欣 攝)

江若琳指仔仔Owen平時見到BB都會走過去温柔地摸一下BB，然後就會跟她說：「媽咪啊，我想帶佢返屋企啊！跟住有一次佢直頭同我講，媽咪啊我好想要BB啊！」但她卻跟仔仔Owen說：「但係我就話媽咪冇BB畀你喎。」更直指Owen會是一個好哥哥，所以她等Owen大一點就「真係考慮下」再多生一個小朋友。而早前在社交平台的遮肚照，江若琳則強調是一個誤會來：「嗰個純粹係我畀先生整蠱我啫，因為佢個腰包好肉酸，咁佢好想遮住佢個腰包，咁就唔小心就遮埋我個肚。」

江若琳指仔仔Owen平時見到BB都會走過去温柔地摸一下BB。(胡凱欣 攝)

江若琳表示第二日就收到很多恭喜她的訊息，問她是否還未能說出來，但江若琳馬上反了一個白眼：「我話唔係啊！因為佢要遮住佢嗰個好核核嘅袋，所以佢只好就遮埋我個肚。」這個的確是一個美麗的誤會，但江若琳卻表示自己有「另一個BB」耍出生，原來是她的新歌。