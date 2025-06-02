余思敏當年被指介入鄭中基婚姻致離婚　鄭文澄清自己是時間證人

鄭文及黃芳雯（Paula）昨日（1日）帶同小朋友出席《6.1國際兒童節開心派對》—「舞動水滴，童心飛揚」活動，二人接受《香港01》訪問時被問到有關好友余思敏與鄭中基離婚之事情，她們均表示經常與余思敏見面，互相做大家的「樹窿」。被問到之前余思敏在社交平台上載了一張地氈照，其實意思是什麼時，黃芳雯表示：「我真係冇問啊，我真係唔敢問。」而鄭文則指有很多網民有不少的揣測。

鄭文及黃芳雯表示經常與余思敏見面，互相做大家的「樹窿」。(胡凱欣 攝)

而鄭文對於當年余思敏被指是「第三者」介入鄭中基與蔡卓妍的婚姻，繼而導致二人離婚收場有點話要說，直指「戥佢唔抵」，因為余思敏是一個把所有事獨吞的人。鄭文表示：「有啲網民話佢當年係第三者，呢樣嘢我就絕對可以係一個人性同埋時間嘅證明，因為當年我係完全知道佢哋拍拖，佢哋喺係邊一個活動識，event係乜嘢活動我都記得！即係當年佢做MC，Ronald係嘉賓，係一個手提電話活動，我係記得好清楚。因為我同佢好熟，佢話畀我聽呢件事，而當時佢哋，Ronald當時應該係出哂記招離哂婚，即係已經完全完成咗㗎喇！係單身嘅！呢樣嘢我絕對能夠做一個人證！」

鄭文對於當年余思敏被指是「第三者」介入鄭中基與蔡卓妍的婚姻。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

當年鄭中基與蔡卓妍開記招宣布離婚。(vcg)

但鄭文見到余思敏一直被大家誤會，而余思敏亦不作任何反駁，所以心痛她要「硬食」這一件事：「我都想幫佢澄清，呢個係我係現場，我知道嘅嘢！」鄭文表示當年余思敏跟鄭中基由相識到拍拖都是知道的，而且還要是在鄭中基宣布離婚後二人才邂逅。

鄭文見到余思敏一直被大家誤會，而余思敏亦不作任何反駁，所以心痛她要「硬食」這一件事。(胡凱欣 攝)