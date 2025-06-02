胡渭康統籌「顏氏兄弟」音樂會　用多首經典港樂金曲炸爆現場

日前「大灣區義工服務交流團」於佛山站活動圓滿舉行，多個義工精英及合作單位都有參與其中，活動分兩天進行。首日下午，粵港義工領袖於酒店舉行專題交流會，與會機構包括佛山市委社會工作部、共青團佛山市委員會等。雙方就大灣區志願服務協作機制、常態化交流活動設計及資源共享等議題深入探討，為未來合作奠定基礎。當晚的聯歡晚會堪稱一場「承諾兌現的盛宴」，因去年在香港文化中心連開三場慈善演唱會後，「康樂同行」召集人胡渭康許下「將音樂會帶出香港」的諾言，如今在大灣區舞台上完美實現。

2025大灣區義工服務交流團佛山站圓滿舉行 。(公關提供)

大灣區義工服務交流團佛山站圓滿舉行。(公關提供)

顏米羔、胡渭康。(公關提供)

作為香港義工獎傑出非商業機構得主親自上陣，攜手中年好聲音顏氏兄弟（顏志恒、顏米羔），用《愛將》、《淑女》、《今宵多珍重》等港樂金曲串燒，瞬間點燃全場。台上經典重現，台下跟唱不斷，粵港情誼在旋律中自然流淌。晚會尾聲——《生日快樂》旋律響起，顏氏兄弟帶領全場為5月25日生日的胡渭康送上祝福！顏志恒、顏米羔一左一右獻上香吻突襲，惹得台下尖叫笑鬧不斷。胡渭康感動坦言：「在義工大家庭過生日，比得獎還開心！」。最終，這場充滿驚喜的晚會在《朋友》大合唱中溫馨落幕。

顏志恒、胡渭康、顏米羔。(公關提供)

次日，義工參加「志願服務通用禮儀」培訓，課程涵蓋服務規範、突發事件應對及心理調適等實用技能，獲學員一致好評。律師會理事鄭程表示：「培訓結合理論與案例，對提升服務質素大有幫助，尤其學習到如何透過站立、眼神及溝通技巧展現專業，可以為將舉行的全運會做好準備，展現香港律師既專業且充滿正能量的一面。」胡渭康表示﹕「笑容是最好的服務，快樂是最棒的交流。」本次活動獲廣東省及佛山市多個政府部門與社會組織支持。韻律動力基金主席彭韻僖律師表示：「交流團成功搭建粵港義工常態化聯絡機制，我們期待與更多夥伴攜手，推動大灣區志願服務標準化、專業化發展。」隨著佛山站活動圓滿舉行，粵港義工將繼續攜手，共創大灣區公益服務新篇章。

顏志恒、胡渭康、顏米羔。(公關提供)

顏志恒、胡渭康。(公關提供)