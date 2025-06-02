羅力威睽違5年回歸樂壇新歌包辦曲詞編監　愛女Harper現身撐場

睽違樂壇五年，唱作歌手羅力威（Adason）強勢回歸，推出全新單曲 《悠揚一曲》 作為復出頭炮！今日他更親臨大角咀一商場舉行見面會，與過百名粉絲一同見證新歌誕生，場面熱鬧！

羅力威打卡見面會。(公關提供)

久別樂壇的Adason以歌手身份再度登場，甫現身即引爆全場歡呼，氣氛高漲！他除了分享新歌的創作靈感，更透露《悠揚一曲》源自生活經歷——人生路上看似不斷獲得，但同時也在經歷「失去」。新歌延續他擅長的抒情風格，更特別加入兒童合唱團元素，增添溫暖氛圍。此次強勢回歸樂壇，Adason以 獨立歌手 身份重新出發，自資五位數 親力親為打造新歌，從作曲、填詞到編曲監製全程親力親為，傾注心血。MV特別選址 長洲 拍攝，他更化身「音樂老師」，與一班小朋友互動，畫面溫馨。

羅力威與過千名粉絲一同見證新歌誕生，場面熱鬧。(公關提供)

打卡見面會最大驚喜莫過於Adason的愛女羅約彌（Harper）驚喜現身，年僅4歲的Harper不僅在新歌中初試啼聲，與爸爸溫馨合唱，更在MV中可愛客串。見面會當天Harper以一身萌爆造型登場，頒發「最佳爸爸獎」給Adason，預祝父親節快樂，更與爸爸上演童趣對話，惹得全場粉絲心都融化！被問到和女兒合作的感覺時，Adason即大讚：「囡囡音樂觸覺真係好敏銳！我錄完音畀佢聽一次，第二朝起身佢竟然可以完整唱出成段旋律！見佢咁有天份，即刻邀請佢正式加入合唱部分，最搞笑係好認真咁對住支咪講：『Harper準備好啦』跟住自己數『3、2、1～』先開始唱，真係比我當年出道時仲要淡定！」或許不久的將來，樂壇真會誕生一對最萌「父女檔」呢！

羅力威女女Harper以一身萌爆造型登場頒發「最佳爸爸獎」。(公關提供)

打卡見面會上，Adason首次獻唱新歌 《悠揚一曲》，深情演繹令粉絲聽出耳油。適逢6月9日正正是Adason生日，台下歌迷準備了蛋糕與他提早慶生，全場更齊聲唱生日歌送上祝福，讓他驚喜又感動。活動結束後，寵粉的Adason更滿足粉絲合照要求，現場尖叫不斷，為打卡見面會畫上完美句點。