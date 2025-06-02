VIVA成軍一周年見面會開場喊到完場　宣布粉絲官方名叫Vitamins

出道剛滿一周年的女團VIVA，日前舉行首個粉絲見面會，由DJ梁文禮擔任活動主持。現場百名粉絲的熱情應援令VIVA由開場喊到完場，頓時化身成「喊包女團」！VIVA更於這個一周年的Fans Meeting上首次公佈粉絲官方名稱為「Vitamins」，寓意彼此像維他命一樣互相滋養、補充能量。

女團VIVA出道剛滿一周年！

出道剛滿一周年的女團VIVA，日前舉行首個粉絲見面會，由DJ梁文禮擔任活動主持。

「一入門口嗰刻見到有咁多人出現，係超級無敵愕然，個畫面係有啲嚇親。第一次有咁多fans聚埋一齊，有好多唔熟悉嘅面孔，所以係超級無敵感激，好開心可以認識到啲新嘅朋友。」回憶起進場瞬間VIVA仍難掩激動。當梁文禮叫四人說感受時，Ada一開口便哽咽到說不出話，事後她自爆原來一入場已經眼濕濕，「覺得好似終於有俾人睇到嘅感覺，見到咁多人嘅時候，我係有啲眼濕濕，真係有咁多人支持我哋，佢哋喺咁多藝人歌手入面選擇我哋，呢一個位係我覺得好感動。」隨後Macy跟VALC在訴說自己感受時亦感動到落淚。

VIVA一入門口，見到有很多粉絲在等候自己，超級無敵愕然。

提到FM最深刻的事情，Ada跟Macy均表示是讀信環節，Ada坦言讀信環節令她覺得跟fans距離拉近，「我哋真係好單純咁直接同fans坦白我哋嘅諗法、或者對佢哋嘅愛意，有一個空間俾我哋多謝佢哋，佢哋都好願意去聆聽。當讀信嘅時候，睇到每一位fans嘅眼神好感動，嗰個moment feel到大家真係有connection嘅感覺。」Macy則指自己讀信時，見到很多fans很感觸，有些fans更忍不住流淚，「VIVA去到而家，唔係個個舞台都做得一百分，唔係每一首作品都會好多人聽過，未係好出色嘅artist，我哋點樣值得歌迷鍾意呢？但係佢哋就鍾意我哋，對我哋嚟講係一個好大嘅鼓勵。我哋都希望可以成為佢哋嘅精神支柱，可以比到一啲能量大家，同時當佢哋喺台下用一啲好熱情、好support嘅眼神望住我哋嘅時候，佢哋都帶俾我哋一啲好深嘅能量，令我哋繼續行落去。」

Ada坦言讀信環節令她覺得跟fans距離拉近：「睇到每一位fans嘅眼神好感動，嗰個moment feel到大家真係有connection嘅感覺。」

Macy則指自己讀信時，見到很多fans很感觸，有些fans更忍不住流淚，「VIVA去到而家，唔係個個舞台都做得一百分，唔係每一首作品都會好多人聽過，未係好出色嘅artist，我哋點樣值得歌迷鍾意呢？但係佢哋就鍾意我哋，對我哋嚟講係一個好大嘅鼓勵。」

VALC收到fans送的Crying Baby公仔是最令她印象深刻，「佢同我講：『It’s ok to cry.』送公仔我不嬲都好鍾意，但當隻公仔係有意義同埋想畀個意義我嘅時候，我覺得呢樣嘢好特別，所以好多謝送呢隻Crying Baby俾我，我會學識表達自己嘅情緒㗎啦。」一直表現堅強的Carina到活動最後一刻亦告失守，原來是因為經理人臨時加入fans對VIVA告白的環節，「我最尾都有喊嘅，亦都係我最深刻嘅moment。其中有一個妹妹好認真、又好可愛又好sweet咁話：『好愛你哋、我好鍾意你哋。我唔知講咩好，淨係諗到呢兩句。』對好多人嚟講，要將『愛』」呢個字講出口係一件好難嘅事，但對於佢哋嚟講係好想Express佢對我哋嘅呢一個感情。」

VALC多謝粉絲送公仔教她學識表達情緒；而Carina本身表現堅強，亦在最後一刻失守落淚。

見面會上，VIVA與「Vitamins」玩了多個互動遊戲，從考驗默契的「大電視」、「猜猜畫畫」到測試忠誠度的「大問答」，笑聲不斷，粉絲們對VIVA的深入了解更讓她們驚喜萬分，連成員自己都忘記的小細節，粉絲們居然如數家珍。這場真情流露的見面會，最後於笑聲與淚水中圓滿結束。隨此之外，見面會前，VIVA更特意走到fans為她們準備的應援點打卡，認真愛錫fans。