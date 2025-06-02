林熹瞳離巢疑雲解開簽TVB成親生女　伙林保怡拍劇致耳膜撕裂

去年10月，林熹瞳（Rachel，原名陳曉華）在Instagram發文指：「 NEW START!#感謝❤️#感謝❤️#感謝❤️#重要的事情講三次#珍惜感恩#hallelujah」又分享在電視城前打卡的照片，惹來離巢疑雲，但原來年初嘅時候偷偷轉做TVB經理人合約。最近在TVB熱播劇《刑偵12》飾演林保怡徒弟-可兒警長，再次成功彈出！



林熹瞳劇接劇曝光率不斷。（IG：@rachellam1016）

去年底林熹瞳離巢TVB疑雲。（IG：@Rachellam1016）

林熹瞳在TVB熱播劇《刑偵12》飾演林保怡徒弟-可兒警長，再次成功彈出！

林熹瞳在TVB熱播劇《刑偵12》飾演林保怡徒弟-可兒警長，再次成功彈出！

林熹瞳接獲角色之後，落足功夫上網搜尋很多香港女沙展的真實行動狀態，但求真實逼真，令人信服，不惜說話粗聲粗氣，接近素顏演出，令角色更為硬淨男性化，完全沒有偶像包袱！更因為一場拯救人質的戲碼，展開連環槍戰，成功俘虜香港和內地大批觀眾，其中一幕冇對白中彈戲，全程單靠眼神演戲，已完美呈現驚訝、暈眩、絕望、痛苦的過程，被誇該場演出可以作為教學題材，掀起劇集高潮和引起高度討論，網民更紛紛力推林熹瞳提名最佳女配角。

林熹瞳在《刑偵12》扮演執法人員，因為連場爆破的戲份，左耳曾經失去聽力1分鐘。

林熹瞳在《刑偵12》扮演執法人員，因為連場爆破的戲份，左耳曾經失去聽力1分鐘。

林熹瞳在《刑偵12》扮演執法人員，因為連場爆破的戲份，左耳曾經失去聽力1分鐘。

林熹瞳在《刑偵12》表演受讚賞。

林熹瞳在《刑偵12》表演受讚賞。

林熹瞳其實早前也因為拍攝槍戰戲而耳膜撕裂，今次扮演警察的她，也因為連場爆破的戲份，左耳曾經失去聽力一分鐘，以為會二度撕裂，幸好最後安然無恙。近日在深圳開工的林熹瞳，昨晚拍完戲，打開手機看見網民大堆留言力撐，被感動得連哭半小時，觀乎她每次有劇出街，都會有不少迴響，觀眾網民都力讚，但始終跟獎項無緣，甚至連提名都沒有，現在成功變親生女，希望她努力會得到回報。