偶像女生｜14歲李曉琳Fiona被父母鼓勵入行　Una入行想賺一百萬！

「偶像女生Idol Girls」25位美少女早前出道引起不少網民討論，日前（01/6）她們出席第二次公開活動時，也有不少粉絲到場支持打氣。25位成員之中，14歲的李曉琳（Fiona）尤為矚目，她接受《香港01》訪問時，爆原來入行做女團是因為媽媽。



香港新女團「偶像女生Idol Girls」一期生22位成員今日（01/6）出席銅鑼灣品牌活動。（陳順禎 攝）

莊嘉詠（Anesa）、曾明怡（Una）和李曉琳（Fiona）接受《香港01》訪問，Anesa均表示，因為喜愛唱歌和跳舞而報名參加「偶像女生Idol Girls」，Una則表示，自己對於Rap和Kpop有興趣。14歲的Fiona則回答：「媽咪幫我報名，因為佢知道我鍾意跳舞。」

李曉琳（Fiona）為「偶像女生Idol Girls」一期生年紀最輕的成員。（陳順禎 攝）

她續說：「細細個鍾意聽音樂，之後就喺度玩，4，5歲就去咗學跳舞。」對於出席活動，Fiona坦言既緊張又開心：「因為有咁多粉絲。（1到10有幾多？）8。」Anesa：「今次見過一啲上次見過嘅fans，好開心同多謝佢哋繼續支持我哋。」

「偶像女生Idol Girls」一期生，莊嘉詠（Anesa）、曾明怡（Una）和李曉琳（Fiona）。（陳順禎 攝）

「偶像女生Idol Girls」一期生，莊嘉詠（Anesa）、曾明怡（Una）和李曉琳（Fiona）。（陳順禎 攝）

談到參加女團為的目的，Una就較「實際」：「想靠自己作品賺到一筆足夠生活嘅錢，因為而家返緊full time，所以想靠作品維生。（想賺幾多？）我覺得輕鬆啲就第一桶金先。（一百萬？）係，有個目標先。（時限？）我當成世㗎啦，音樂係原本鍾意嘅，但係賺唔賺到錢就係方向同目標。我諗40歲之前會好啲，啲錢想用嚟環遊世界，同埋整自己啲歌。」

「偶像女生Idol Girls」一期生，莊嘉詠（Anesa）。（陳順禎 攝）

Fiona表示，加入女團得到爸爸媽媽的支持。雖然娛樂圈被稱為「大染缸」，但她的父母也不會太擔心，反而鼓勵她參加女團，而且，訓練過後，爸爸都會「管接管送」，對愛女十分照顧。她表示，自己參加活動時也不會影響學業：「成績都係喺中間，媽媽都有話讀好啲書先。而家如果（活動）撞咗返學嘅話，就上面（時間）返學，下面（時間）練舞。」

場面墟冚。（陳順禎 攝）

參加女團有什麼困擾？Una表示休息時間太少。「自己唱歌跳舞方面唔係特別勁，所以要自己花時間時練習。係講緊係12點完，返到屋企一點，食埋個飯兩點幾仲要練一陣。第二朝又係9點幾起身返工，所以有一排個人好冇精神。」Anesa表示，將來也希望以女團作為全職工作。

Una身上有不少紋身，她坦言不擔心被標籤為壞女孩。「始終人哋諗法我未必控制到，我哋唔係睇外表去識呢個人。」

「偶像女生Idol Girls」一期生，曾明怡（Una）。（陳順禎 攝）

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

「偶像女生Idol Girls」一期生，莊嘉詠（Anesa）。（陳順禎 攝）

「偶像女生Idol Girls」一期生，曾明怡（Una）。（陳順禎 攝）