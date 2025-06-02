樂基兒自爆做單親媽媽亦有好處：我點教就點教唔需要同人商量

樂基兒與孫慧雪日前（5月30號）在澳門A80Paris 舉行的VIP EXTRA Backstage Party記者會。Gaile表示自己是在澳門出世，所以今次可以嚟澳門做活動，她感到相當開心。Gaile謂：「今日好開心能夠出席A80paris 呢個活動，第一因為可以嚟到澳門，其實自己係響澳門出世，第二係因為可以見返好多朋友，因為真係好耐冇見。」現居於峇里的Gaile，現在都會香港、峇里兩邊飛，因為仔仔在峇里讀書，所以香港有工作就會返一返嚟，然後就馬上回峇里照顧小朋友。問到現在要做單親媽咪，有否感到佷吃力時，Gaile謂：「其實要做一個單親媽咪有好同唔好嘅，因為有時自己都有好多工作要做，但你都一定要抽時間去照顧小朋友，做好媽咪嘅本分，加上佢爹哋唔係身邊，我更要做埋爹哋嘅本分，但其實都有好處，好處就係自己可以話晒事，我可以點教就點教，唔需要咩都同人相量，我就係呢個家嘅「王」。」至於自己是否一個「怪獸家長」，Gaile就表示：「我唔知咩叫怪獸家長，但係我承認我係同其他家長有啲唔同，因為我14歲就做model，自己好多地方住過，接觸過好多唔同文化，我較會用自己嘅方式同諗法去做。如果你覺得我係怪，我就係怪。」

此外，早前有雜誌偷影到Gaile在港密會「女星殺手」潘啓翀，Gaile否認有新歡，並堅稱自己現在單身。而Gaile第一任丈夫黎明，剛好也在澳門開演唱會，問到兩人有否聯絡，Gaile表示已沒有聯絡，但得知Leon開演唱會，也祝賀他一切順利。