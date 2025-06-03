港姐冠軍自爆曾寸蔡少芬「永遠只是季軍」　戴后冠上節目宣傳劇集

近日吳卓羲帶住王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢，組成「TVB港劇男團」，大跳韓國洗腦神曲《晚安大小姐》，由於他們一把年紀，加上油膩古怪舞姿，馬上瘋狂洗版。其實該節目是TVB與抖音聯手打造的《今晚好犀利》，主打大灣區文化的直播互動秀，而新一集會有《刑偵12》的幾位演員上陣，陳法蓉更帶埋私伙后冠及權杖，重搵一次她的奪冠經歷。

陳法蓉是1989年港姐冠軍。（小紅書）

陳法蓉自攜后冠上節目。（小紅書）

《今晚好犀利》除了在抖音有得睇，在YouTube亦可以足本重溫，由吳卓羲及林曉峰擔任主持，碌盡人情牌邀請到不少港劇藝人，而近日TVB劇集《刑偵12》熱播，陳法蓉、高鈞賢及傅嘉莉均有上節目。但最大的焦點，必定要數到帶埋私伙后冠及權杖上陣的陳法蓉，網民大讚她保養得宜，外貌廿年如一日，不折不扣是凍齡美人，而且她還大爆跟好姊妹蔡少芬的秘密。

陳法蓉曾寸蔡少芬「永遠只是季軍」。（小紅書）

蔡少芬。（微博圖片）

歐陽震華先是嚇一跳，然後得啖笑。（小紅書）

陳法蓉跟蔡少芬雖然是不同屆的港姐，但入行後很快已成為好友，近年更搵埋朱茵及洪欣上內地綜藝，陳法蓉在《今晚好犀利》中，指她跟蔡少芬曾經比較外貌，爭持不下，她口快快說出「我是冠軍，妳永遠都是季軍，都係俾我踩在腳下。」雖然陳法蓉只是開玩笑，但已聽到在場的歐陽震華，大為震驚。之後陳法蓉又笑蔡少芬的港普，曾經介紹自己是「叉燒包」，要她幫忙糾正發音，最後陳法蓉不忘宣傳，叫大家支持劇集《刑偵12》。

歐陽震華跟粉絲互動。（小紅書）

冇底線。（小紅書）

放下身段。（小紅書）

日前吳卓羲就率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢組成「TVB港劇男團」在抖音進行直播遊戲節目。（小紅書）

王浩信。（小紅書）

郭晉安。（小紅書）

林曉峰。（小紅書）

高鈞賢。（小紅書）

大跳早前紅爆網絡的《晚安大小姐》舞步。（小紅書）

歐陽震華及郭晉安就稍微甩beat兼錯動作。（小紅書）

有網民指眾人加埋306歲。（小紅書）