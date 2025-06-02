刑偵12｜黎澤恩罕談Mr. Alan離隊五缺一　一句透露會再合體？

《刑偵12》張振朗（飾刑凱）的第三個 格即將被揭穿，原來他的第三個人格「薩尼」一直潛在其中。「薩尼」由黎澤恩（Ronny）飾演，他在劇中的演出令不少內地劇迷都大呼可怕又過癮。數一數手指，其實黎澤恩自2020年加入邵氏做演員後，已超過4年，所幸近年受到重視，每逢參演都有發揮。日前（01/6）他出席劇集宣傳活動時，就罕有地談到樂隊Mr.的近況。



黎澤恩（Ronny）好啱做呢類角色。（《刑偵12》/TVB圖片）

他接受《香港01》訪問時說：「唔算係重戲，我覺得個角色係重要，但係佢喺刑凱呢廿幾集人生入面係好緊要，因為佢係承載住刑凱人生入面某一啲嘢。」

樂隊Mr.（資料圖片）

講起Ronny，很大部份人都想聯想到樂隊Mr.，訪問他就表示已習慣了自己演員身份。「慣咗好多年，喺我心目中， Mr.同我自己嘅嘢永遠都係共存，係大家都可以共存。就好似人格咁，Mr.可能係我主人格，演戲可能係我副人格，但係喺拍戲嘅時候，演戲就係我主人格，Mr.就係我副人格。我希望呢一種人格可以一路繼續落去。」黎澤恩Ronny從Mr.成員變邵氏演員重新開始：好多人已經唔記得你

近幾套劇集，黎澤恩（Ronny）的角色都有發揮空間。（林迅景 攝）

Ronny也表示，作為Mr.的一員，一直都沒有放棄過音樂，而且一直都有做巡演，嚟緊6月14日有珠海站，所以其實Mr.嘅演出keep住都有，今年同下年都會keep住做。」沒有Alan布志綸？他回答：「暫時冇，以後唔知。（唔習慣？）唔習慣都習慣咗好耐，哈。佢都習慣咗冇我哋幾個一段好長嘅時間，所以，冇嘅，我覺得所有嘢都係睇緣份啦，最緊要睇觀眾接受能力。始終Mr.唔係睇人數去決定，Mr.係一個精神，用一個力量去決定Mr.到底係咩。」

近幾套劇集，黎澤恩（Ronny）的角色都有發揮空間。（林迅景 攝）

羅孝勇及黎澤恩最近在劇集《白色強人 II》 中㇐起夾 band。