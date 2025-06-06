臨江仙劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《臨江仙》陸劇爲原創劇本，有趙娜、任亞南作為編劇，智磊、國浩為執導，由白鹿、曾舜晞、何瑞賢、陳鑫海領銜主演的一套以古裝仙俠劇為題材的電視劇。這套劇打破傳統仙俠劇框架，融入懸疑推理與時空迴圈等多種元素，圍繞一場長達三百年的「夫妻戰爭」，中間經歷三婚三離，備受網民關注！被網民封為「古裝女神」的白鹿，繼今年的《白月梵星》及《北上》後，三度參演古裝劇。今次白鹿會在劇中一人分飾兩角，凡人李青月和仙尊花如月。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、播出時間以及角色演員。

臨江仙電視劇情大綱

花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞 飾）兩人本是天生一對的神仙伴侶，結為夫妻並育有一子，名為十安。但他們的婚姻非但沒帶來幸福，反使雙方力量衰弱如凡人。因他們本質相同，夫妻相處會導致力量逐漸流失。為保全自身，白九思選擇封印花如月的力量，將她困鎖在人間。花如月誤以為自己被丈夫遺棄，內心充滿怨恨。他們的孩子亦因病早逝，花如月帶著深深的怨恨死於鴻蒙廟中。

去到今世，花如月轉世為淨雲門普通弟子李青月（白鹿飾），卻對前世毫無所知。白九思在人間遇見與花如月容貌極為相似的李青月，出於自保護自己的目的，選李青月為道侶，試圖利用她的力量來延續自身生命。隨著時間推移，李青月在被囚禁和折磨中逐漸喚醒了前世的記憶和自己前世所遭受的痛苦。她決心復仇，假意順從白九思，一步步瓦解他的防備。當白九思真心愛上她時，李青月卻突然反抗，一刀刺向身穿喜服的大成玄尊白九思，並將他囚禁以報復前世的仇恨。第二次成婚，白九思報復李青月，扼住李青月的喉嚨，將她囚禁於寒冷的冰獄之中。第三次成婚，兩人徹底決裂，互相掐住對方的脖子，仙力激烈碰撞。

在劇情的末段，他們逐漸察覺自己已陷入一場更為龐大且險惡的陰謀。面對重重危機，兩人毅然放下過往的仇恨，攜手並肩，共同守護天下蒼生。

臨江仙播出時間｜最新追劇日曆

臨江仙電視劇幾時播?臨江仙一共有32集，由6月6日起由愛奇藝播放，VIP會員每日18:00更新2集，首日12:00 VIP會員會更新6集，非會員可以看2集免費。

臨江仙官微@Weibo

臨江仙演員人物關係圖

臨江仙官微@Weibo

臨江仙演員

白鹿 飾 李青月、花如月

花如月作為一位肩負守護三界重任的上神，她的過往卻隱藏著不為人知的秘密。而這個秘密與李青月的凡人身份有著千絲萬縷的聯繫。

李青月，前世為花如月，一個與世無爭的凡間女子，原本過著平凡的生活。然而，命運弄人，被捲入了仙俠世界的紛爭之中。

曾舜晞 飾 白九思

白九思，被尊為大成玄尊，亦是眾神之首。他與身為凡人的李青月之間，存在著一段錯綜複雜的情感糾葛。早在天地初始之時，兩人便已相伴而生，彼此之間有著難以言喻的神秘聯繫。

何瑞賢 飾 樊淩兒

陳鑫海 飾 張酸