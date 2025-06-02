東張西望｜巴膠情迷靚仔巴士車長　踩單車狂追兼跟蹤未算最癲

巴士迷，又被稱之為「巴膠」，形容一些熱愛巴士，喜歡拍攝巴士，研究巴士細節的發燒友，但竟然有「巴膠」迷上巴士車長，就真的是第一次聽到。《東張西望》今日（02/6）一集講到，收到一名車長Alex報料，指近期被一名「女巴膠」滋擾。



巴士司機車長Alex表示感到困擾。（《東張西望》截圖）

偷影相仲要擺上網，十足十瘋狂「私生飯」一樣。（《東張西望》截圖）

車長Alex表示，近期有一名巴膠長期追蹤他的近況，除了在巴士站等候他的出現，還會在站內影他駕駛的巴士，和他的大頭照，有時還會借故到站內車長室附近徘徊。當然，這些行為不足而令Alex感覺困擾，有時候這名巴迷亦會「跟出跟入」。《東張西望》更拍得，當車長Alex走入便利店時，這名「女巴膠」就會跟着走到便行店外，有時又會借故走到他的附近。

咁樣追巴士真係好危險。（《東張西望》截圖）

大律師陸偉雄解釋，有可能犯法。（《東張西望》截圖）

車長Alex表示，這名「女巴膠」更經常跟蹤他，影他的特寫照，然後連同他的個人私隱資料等一拼擺上社交平台，最令他困擾的是，「女巴膠」更曾踩着單車，緊跟在他駕駛的巴士後面。「當然有影響，我試過有幾次喺中途站見到佢，佢都會拎住相機影我，就會傻笑咁望住我。佢咁樣做好容易令我分心，一分心就好易撞車。」

都幾困擾。（《東張西望》截圖）

都幾困擾。（《東張西望》截圖）

下一集仲精彩。（《東張西望》截圖）

這一集的尾聲，《東張》攝製隊更拍得這名「女巴膠」坦白跟蹤的原因，更大膽地向車長Alex傾訴愛意，表達想與車長Alex做朋友。