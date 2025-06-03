偶像女生｜Alice性感惹禍收狂迷不雅照　直言後生先做得女團？

偶像女生Idol Girls日前（01/6）到銅鑼灣出席品牌活動，第二次公開活動的她們吸引到過百粉絲撐場，場面十分熱鬧。25位成員當中，社交平台放有大量性感照及短片的曾琸庭（Alice），曾任童星的Melanie（黃可盈）則最有話題性。



香港新女團「偶像女生Idol Girls」一期生22位成員今日（01/6）出席銅鑼灣品牌活動。（陳順禎 攝）

「偶像女生Idol Girls」陳欣雯（Cindy）、黃可盈（Melanie）、單愷朗（Helen）及曾琸庭（Alice） 4位勁玩得。（陳順禎 攝）

點解參加女團？

陳欣雯（Cindy）、黃可盈（Melanie）、單愷朗（Helen）及曾琸庭（Alice）接受《香港01》訪問。Cindy表示，參加女團是因為朋友梁夢月（夢月）、黃小倬（小倬）和陸曉瑩（Yoyo）力推：「我都想喺呢方面發展，所以有機會，年紀又差唔多，就決定試一次。」Melanie（黃可盈）：「本身對唱歌跳舞都有興趣，拍到一個地步等自己試吓啲新嘢。」一文睇晒「偶像女生Idol Girls」真面貌 過百粉絲踩冧銅鑼灣

「偶像女生Idol Girls」陳欣雯（Cindy）、黃可盈（Melanie）、單愷朗（Helen）及曾琸庭（Alice） 4位勁玩得。（陳順禎 攝）

「偶像女生Idol Girls」分享參加女團原因。（陳順禎 攝）

Alice：女團唔同，真係後生啲先可以做到

Alice表示曾做過主持，也想趁年輕嘗試做女團。「我覺得做主持唔使年紀好細都可以做到，但係做女團唔同，真係後生啲先可以做到，所以想趁年輕去追夢。」記者提示，有其他女團的成員也達30多歲，此番言論可能令她們的粉絲不滿，她就馬上改口：「（咁講有人會嬲）可唔可以cut走佢？sorry！追夢唔關年紀，我覺得大嗰啲先去做主持都可以。」

「偶像女生Idol Girls」黃可盈（Melanie）（陳順禎 攝）

做女團的困難

她們也提到，覺得做女團的困難之處，在於唱歌跳舞時要與其他24位成員合拍，身材較嬌小的Helen就表示，因為身高所限，排舞時要動作要更大才跟得上其他人。Melanie也表示，做女團會有現場觀眾，而且時時都要有互動，和拍戲分別很大。

「偶像女生Idol Girls」單愷朗（Helen）（陳順禎 攝）

Alice係「性感擔當」？

記者提及，Alice的社交平台有大量性感照，Alice就反問：「好唔好睇？」她又解釋：「因為我好鍾意拍一個系列，叫OOTD，即係穿搭。我發現係多啲受眾群，所以就成為一個我成日都會拍嘅嘢。」會不會引來「瘋狂粉絲」？她表示自己的社交平台有更多女性粉絲。

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

收狂迷DM要「洗眼」

問到，有沒有收到一些要「洗眼」的照片？她也回答：「一定會嘅，但係我會唔理，但係第一次收到會有啲震驚，之後就慢慢習以為常。」多不多？她又回答：「我唔知點樣為之多，兩三個月（一次），冇咁多。唔OK，不過都冇辦法。」「COLLAR競敵」偶像女生Idol Girls出道 一文睇晒25位美少女私照

「偶像女生Idol Girls」曾琸庭（Alice） 4位勁玩得。（陳順禎 攝）

男朋友條件

問到她們有沒有拍拖，做女團後認識男朋友有沒有困難時，Cindy就搶答：「而家都有困難！」她們均表示，喜歡一些有幽默感，細心體貼，溫柔，懂得衣着穿搭，米八，有腹肌等等。Alice拍過幾次拖？她大爆秘密：「老闆都唔知，其實數得晒嘅，好誠實咁同大家講，我拍過4次拖。」

「偶像女生Idol Girls」陳欣雯（Cindy）。（陳順禎 攝）

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

偶像女生Idol Girls「一期生」。（陳順禎 攝）

「偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Alice（ig@alice.tsang.0425)