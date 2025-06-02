十大中文金曲｜完整得獎名單　馮允謙連奪5獎樂壇終於對佢有交代

香港電台今日（2日）於紅館舉辦的頒獎禮《第46屆十大中文金曲》已經圓滿結束，各獎項圴得主亦已經揭曉，現在就讓大家一次過看清各個獎項由誰奪得。



「十大中文金曲獎」（按頒獎次序排序）

1.《黑玻璃》洪嘉豪

2.《神愛世人》 鄧小巧

3.《Talk To Me》 曾比特

4.《數到十》 Lolly Talk

5.《多謝你自己》 Dear Jane

6.《慢性分手》 雲浩影

7.《三生有幸》 周殷廷

8.《會再見的》 馮允謙

9.《可惜我們沒有》 Gin Lee 李幸倪

10.《說謊者》 MC 張天賦

「十大中文金曲獎」得主洪嘉豪，睇下MC笑得幾開心。(節目截圖)

「十大中文金曲獎」得主。(節目截圖)

「全球華人至尊金曲獎」

《會再見的》馮允謙

「全球華人至尊金曲獎」馮允謙。(節目截圖)

「優秀流行華語歌曲獎」

《遇上你之前的我》Gareth.T湯令山

「優秀流行華語歌曲獎」得主湯令山。(節目截圖)

「最有前途新人獎」

金獎：林愷鈴 《好奇》

銀獎：VIVA 《Topic Killa》

銅獎：ROVER 《秒速8公里》

優異獎：林芊瑩 《請不要說對不起》、曾傲棐 《FM520》、李凱翹 《只因你悲觀》

「最有前途新人獎」銅獎得主ROVER。(節目截圖)

「優秀流行歌手大獎」（按頒獎次序排序）

洪嘉豪

曾比特

雲浩影

AGA 江海迦 《沒有咖啡的喫茶店》

林智樂 《繁星點點》

泳兒《無糖可樂》

吳業坤

馮允謙

Gin Lee 李幸倪

MC 張天賦

「優秀流行歌手大獎」得主林智樂。(節目截圖)

「CASH最佳創作歌手獎」

金獎：馮允謙

銀獎：Howie@Dear Jane

銅獎：林奕匡

「CASH最佳創作歌手獎」得主馮允謙。(節目截圖)

「最佳進步獎」

金獎：力臻

銀獎：黃淑蔓 《我的受保護動物》

銅獎：張馳豪《宇宙逃生口》

「最佳進步獎」得主張馳豪。(節目截圖)

「最佳進步獎」得主黃淑蔓。(節目截圖)

「最佳樂隊／組合獎」

金獎：Dear Jane 《多謝你自己》

銀獎：Lolly Talk 《數到十》

銅獎：Beanies 《小氣簿》

「最佳樂隊／組合獎」銀獎Lolly Talk。(陳順禎 攝)

「最優秀流行男歌手大獎」

MC 張天賦

「最優秀流行女歌手大獎」

Gin Lee 李幸倪

「最優秀流行男歌手大獎」得主張天賦。(節目截圖)

「最佳中文唱片獎」

男歌手：《EMO》 - 馮允謙

女歌手：《INTRODUCTION to PAIN》 - 雲浩影

樂隊／組合：《P1X3L》 - P1X3L