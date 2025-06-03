全民造星6｜有選手老豆為江湖人仕　執導過電影《時代》

ViuTV舉辦的選秀真人騷《全民造星》，轉眼間已經去到第六輯，日前（1日）舉行第一次見面會，當中有不少參加者一現身就已經很有話題性。而91號選手翟俊威（Aden）的話題性就更大，除了爸爸背景超猛外，年僅25歲的他，更已經有一個2歲的女兒。

91號選手翟俊威（Aden）。(ViuTV facebook圖片)

翟俊威除了爸爸的背景超猛及已有女兒外，更被爆曾以歌手及樂隊身份入行，而且他更是一位導演。翟俊威2019年曾經以社會運動為題拍攝了一部電影《時代》，《時代》由楊明、李霖恩、莊思明等藝人主演，當中有一幕是一位父親罵兒子：「我咁辛苦供書教學，供到你上大學，有好人唔做你走去做暴徒？」

有網民笑指《時代》海報質素低如小學生程度。（《時代》電影海報）

2020年7月16日，支持警察的電影《時代》開鏡記招，「沙田Me」之子翟俊威擔任導演。曾經涉嫌醉駕、無牌經營餐廳、刑事毀壞罪成判守行為的楊明，曹永廉、莊思敏等人出演。（資料圖片）

2020年7月16日，支持警察的電影《時代》開鏡記招，「沙田Me」之子翟俊威擔任導演。曾經涉嫌醉駕、無牌經營餐廳、刑事毀壞罪成判守行為的楊明，曹永廉、莊思敏等人出演。（資料圖片）

導演翟俊威當年以翟艾頓之名接受訪問，表示自己一直有拍網上短片及廣告等，當時有人問他有沒有興趣接拍這一部電影。翟俊威當時認為對他是一個挑戰，加上不想放棄機會，所以最後拍攝了這一部電影。他強調電影並不是要討論社會運動，而是探討如何影響人與人之間的關係。

支持香港警察的電影《時代》，由「時代電影制作公司」製作，導演翟俊威、編劇翟俊朗均為「沙田me」的兒子。（時代電影制作公司facebook）

支持香港警察的電影《時代》，由「時代電影制作公司」製作，導演翟俊威、編劇翟俊朗均為「沙田me」的兒子。（時代電影制作公司facebook）

支持香港警察的電影《時代》，由「時代電影制作公司」製作，導演翟俊威、編劇翟俊朗均為「沙田me」的兒子。（時代電影制作公司facebook）