丁丁無懼與混血肥仔同遊越南斷正索性出片　剖白感受公開多謝對方

本地著名YouTuber「混血肥仔」(曾達恩Tommy）曾先後創辦網台「啱Channel」以及BBO（Black Box Office），2021年他與同為旗下網台成員的老婆芊蕙（暱稱「芊蕙子」Luby ）離開「啱Channel」，並帶同兩名女兒移民英國，但他之後獨自一人重返港發展。今年2月混血肥仔捲入出軌風波，被指背着老婆偷食拍檔丁彥均 (丁丁)，他與丁丁被影到於黃金海岸撐枱腳。事後混血肥仔就發聲明稱早在去年已與太太簽署分居協議書，而芊蕙子則表示自己從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在去年10月親口承認婚內出軌。至於丁丁，則澄清自己沒有介入男方婚姻。

混血肥仔與老婆芊蕙子。(網上圖片)

混血肥仔被指與旗下愛將丁丁在黃金海岸餐廳撐枱腳，有網民甚至聲稱見到二人在酒店過夜，惟丁丁表示：「只是拍攝後，討論相關未來工作。」（網上圖片）

丁丁指自己曾與混血肥仔互相了解，但最終並無發展。（YouTube@BBO | Black Box office）

日前，混血肥仔與丁丁竟被發現同遊越南。事緣有越南YouTuber拍下與兩位女士吃飯的情況，地點在室外，而混血肥仔及丁丁竟突然在後面路過，片主不禁大讚丁丁靚女，令越南少女都擰轉頭望了丁丁一眼。片段所見丁丁與混血肥仔並肩而行，女方身穿背心牛仔長裙、男方身穿運動T恤牛仔褲，並拎住一袋二袋。短片在網上瘋傳，網民紛紛留言：「捉到正」、「你們拍到香港網紅偷情😂」、「咁都影到，好波」。

混血肥仔與丁丁竟被發現同遊越南。（YouTube@ 越南 酒哥）

事緣有越南YouTuber拍下與兩位女士吃飯的情況，地點在室外，而混血肥仔及丁丁竟突然在後面路過，片主不以為然，讚丁丁靚女並說了句：「美女啊，桃花眼睛啊，哎呀真不錯啊，長的真的不錯啊，巴拉圭牛仔裙那個啊。」（YouTube@ 越南 酒哥）

丁丁與混血肥仔並肩而行，女方身穿背心牛仔長裙、男方身穿運動T恤牛仔褲，並拎住一袋二袋。（YouTube@ 越南 酒哥）

今日丁丁就於她的IG分享了一條短片，是她在越南河內介紹幾間咖啡店的咖啡。她在每一間她探店的咖啡店內品嚐了該店的招牌咖啡，並逐一點評。丁丁留言寫道：「第一次自己整reel ☕️之前睇過啲人介紹蛋咖啡，一直都好想試吓，之後去到呢間Giang Cafe（蛋咖啡創始店），我真係高度推薦😋👍🏻第一次自己剪片，剪得唔好嘅話多多包函」。而網民的焦點不是她介紹的咖啡，又或是她穿短裙仔出鏡，而是她身處越南，即是進一步印證了日前那個越南YouTuber拍到她與混血肥仔同遊越南的真確性。丁丁亦毫不忌諱分享她於越南的短片。

丁丁着迷你裙在越南河內介紹咖啡。(ig截圖)

丁丁着迷你裙在越南河內介紹咖啡。(ig截圖)

丁丁着迷你裙在越南河內介紹咖啡。(ig截圖)

丁丁着迷你裙在越南河內介紹咖啡。(ig截圖)

丁丁着迷你裙在越南河內介紹咖啡。(ig截圖)

丁丁又於她的IG story剖白心情，並公開多謝混血肥仔。她寫道：「這幾個月經歷了幾個人生低潮，我一直不斷 學習如何做幕後：寫稿、剪片這段時間真的不 容易捱，但慢慢開始多了一些idea自己也想試拍，還好還有一些朋友願意幫我。謝謝Panda，Tommy和manyan，在艱難的時候繼續支持我，提我拍照要笑，教我如何組織份稿，如何拍片。幫我說想拍點東西的時候， 也二話不說站出來幫我。以我的性格，拍好了都會猶豫什麼時候出，怕做得不好，怕被人罵，既然都被人拍到，就順理成章出片吧！希望大家都會欣賞，我會繼續努力做好自己。」