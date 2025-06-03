失婚才女宣布買遊艇做船主極富貴　曾因一事未能釋懷服藥輕生獲救

現年46歲的才女卓韻芝，曾於商台叱咤930任職DJ，當年的她極具人氣，還推出了多部著作，2011年開始更舉辦棟篤笑騷，以及擔任電影編劇，屬多才多藝的才女級別。卓韻芝於2018年與電影美術指導梁子賢結婚，可惜兩人於2022年離婚。入行多年的卓韻芝在多個界別都有接job，賺了不少，近日她更宣布成為船主，足證她的賺錢能力驚人，絕對算是圈中的隱形富婆。

卓韻芝2018年與梁子賢在3號風球下結婚。

卓韻芝2018年與梁子賢在3號風球下結婚。

卓韻芝當年婚禮由布置到喜帖都相當優雅。（IG：@cheukwanchi）

日前卓韻芝在IG發文宣布自己買了遊艇的消息，留言寫道：「終於忍不住買船，刻上自己的名字，但原來最重要朋友們開心，其他都不重要。」卓韻芝還分享了一些在船上拍的照片以及影片，當中可以見到她的遊艇上刻有「g」的字樣。為了慶祝成為船主，卓韻芝相約了多位好友一同到船上玩，大家都玩得十分之開心。卓韻芝當日還換上泳衣在船尾玩跳水。

卓韻芝邀請好友上她新買的遊艇玩。(ig圖片)

卓韻芝邀請好友上她新買的遊艇玩。(ig圖片)

卓韻芝邀請好友上她新買的遊艇玩。(ig圖片)

卓韻芝邀請好友上她新買的遊艇玩。(ig圖片)

卓韻芝邀請好友上她新買的遊艇玩。(ig圖片)

卓韻芝在船尾玩跳水。(ig圖片)

卓韻芝在船尾玩跳水。(ig圖片)

卓韻芝曾於2006年在九龍城的寓所服藥自殺，幸好獲救，她當時的遺書透露了她生活不開心。其後卓韻芝在2016年於社交平台發文表示，當年企圖自殺是因為她為親母下了「安樂離去」的決定，令她一直未能釋懷。

去年卓韻芝舉行棟篤笑，騷上她重提當年的自殺事件，她指自殺已是18年前的事，期間她拍了三部電影、做了五套舞台劇、七個楝篤笑、寫了十四本書⋯⋯可是時至今日，她仍然被稱為「自殺嗰個明星」，卓韻芝勸勉觀眾表示：「我嘅事業已經無法突破呢個高點喇，所以大家千祈唔好自殺，因為自殺係會抹去你之前、之後嘅所有嘢，你係breakthrough唔到㗎，呢個就係珍惜生命嘅唯一原因！」，語重心長，盼大家能好好珍惜生命。

卓韻芝於2024年舉行棟篤笑。