徐子珊行蹤曝光現身法國美術館打扮低調　移居歐洲進修神隱多年

現年45歲的徐子珊在2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年的演藝事業，更賣車、賣樓離港，並透露會到歐洲升學。近年子珊絕跡幕前，更將Facebook及IG帳戶都註銷，過着神隱生活，但她的一舉一動仍備受關注。早前林峯在紅館舉行一連7場演唱會，令網民紛紛想起15年前為林峯擔任演唱會嘉賓的徐子珊，但林峯就直言對方是「失蹤人口」，未有聯絡，不過宣萱就透露與徐子珊一直有聯絡，但就指好友想低調，未有透露更多近況。不過日前就有網民在法國捕獲徐子珊，曝光對方的行蹤！

徐子珊自從在2019年年底宣布退出娛樂圈後，完全消失於幕前。（資料圖片）

有網民在社交平台分享於香港機場巧遇子珊的經歷。（小紅書圖片）

周秀娜擔任表演嘉賓。（陳順禎攝）

周秀娜與林峯跳《Let's Get. Wet ｜。（陳順禎攝）

娜姐話每晚都有觸碰林峯身體每一部位。（陳順禎攝）

網民好想召喚徐子珊復出。（影片截圖）

宣萱透露與徐子珊一直有聯絡。（陳順禎攝）

宣萱與徐子珊2009年曾一起到東非拍攝旅遊節目《活著》而結緣。（資料圖片）

宣萱與徐子珊2009年曾一起到東非拍攝旅遊節目《活著》而結緣。（資料圖片）

宣萱與徐子珊2009年曾一起到東非拍攝旅遊節目《活著》而結緣。（資料圖片）

宣萱與徐子珊2009年曾一起到東非拍攝旅遊節目《活著》而結緣。（資料圖片）

宣萱與徐子珊2015年一同參與我的女神演唱會。（FACEBOOK圖片）

有網民在法國巴黎橘園美術館偶遇徐子珊，神隱多年的她留了一頭長捲髮，身穿連身裙同波鞋，打扮低調，十分樸素。徐子珊在2004年參選港姐奪冠後入行，主演過多部劇集，曾是備受力捧的當家花旦，2015年她修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後創立自家設計珠寶品牌，更以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程，直至2019年6月完成課程，同年年底子珊宣布息影，並計劃到歐洲攻讀心理學博士課程。2021年年初子珊以1,760萬成功沽出貝沙灣豪宅，似乎已計劃好賣車賣樓後全面撤港，前年2月曾有網民透露於倫敦巧遇子珊，更大讚她真人又高又靚。

徐子珊宣佈息影後，昔日拍檔紛紛表示無法聯絡得上。（Instagram@katetsui）

徐子珊賣車賣樓去歐洲讀書。（微博@Kate_Tsui_徐子珊）

子珊設計的「Rabbit duck Illusion」系列首飾。（小紅書圖片）

2022年4月徐子珊曾現身馬來西亞，出席一個慈善籌款晚宴。（IG：@partiutamarakyat）

2023年徐子珊拍片祝賀馬來西亞一間火鍋店開業五周年。（影片截圖）