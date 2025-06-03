徐子珊行蹤曝光現身法國美術館打扮低調 移居歐洲進修神隱多年
撰文：董欣琪
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現年45歲的徐子珊在2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年的演藝事業，更賣車、賣樓離港，並透露會到歐洲升學。近年子珊絕跡幕前，更將Facebook及IG帳戶都註銷，過着神隱生活，但她的一舉一動仍備受關注。早前林峯在紅館舉行一連7場演唱會，令網民紛紛想起15年前為林峯擔任演唱會嘉賓的徐子珊，但林峯就直言對方是「失蹤人口」，未有聯絡，不過宣萱就透露與徐子珊一直有聯絡，但就指好友想低調，未有透露更多近況。不過日前就有網民在法國捕獲徐子珊，曝光對方的行蹤！
有網民在法國巴黎橘園美術館偶遇徐子珊，神隱多年的她留了一頭長捲髮，身穿連身裙同波鞋，打扮低調，十分樸素。徐子珊在2004年參選港姐奪冠後入行，主演過多部劇集，曾是備受力捧的當家花旦，2015年她修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後創立自家設計珠寶品牌，更以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程，直至2019年6月完成課程，同年年底子珊宣布息影，並計劃到歐洲攻讀心理學博士課程。2021年年初子珊以1,760萬成功沽出貝沙灣豪宅，似乎已計劃好賣車賣樓後全面撤港，前年2月曾有網民透露於倫敦巧遇子珊，更大讚她真人又高又靚。
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