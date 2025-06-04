黃智雯與周國賢首度合作舞台劇《薄伽梵歌》 綵排氣場強嚇窒對方

首演於 2023 年，被評為「其中一個最發人深省的香港舞台演出之一」的《薄伽梵歌》，將於六月再次上演，黃智雯再次擔演女主角，夥拍唱作歌手周國賢共同主演，二人加上導演鄧樹榮罕見合作，為作品帶來全新面貌。

黃智雯周國賢首次合作舞台劇。

昨日（3日）黃智雯、周國賢為《薄伽梵歌》進行綵排，二人大騷精湛演技及哲學級對白，當中一幕，周國賢更要孭起黃智雯，為了這幕戲，黃智雯表示努力減磅，以免加重周國賢負擔，她表示：「兩個月前已進入舞台劇模式，作息飲食都好健康，雖然演舞台劇有一定壓力，都想食嘢減壓，但為咗呢場戲，我飲食都好節制。」周國賢笑言黃智雯比之前輕磅，要孭對方毫無難度。

周國賢被黃智雯氣場嚇窒。

唸對白大考驗

黃智雯、周國賢又異口同聲指今次最大挑戰是背誦對白，皆因今次對白不只多，而且十分深奧，黃智雯稱：「雖然係再演，經驗好啲，但劇本上有改動，對白都要再唸，真係日唸夜唸，食飯又唸，連發開口夢都記緊對白。」周國賢亦表示對白是入行以來最深奧的一次：「對上一次背書背得咁辛苦，係小學時候；我記性好差，要好專注集中咁記台詞。」

黃智雯好靚！

今次舞台劇亦是兩人首度合作，周國賢大爆首次見黃智雯時，第一眼竟然被對方嚇窒：「第一眼見佢（黃智雯）好驚，因為佢認真綵排時，個樣好嚴肅。」周國賢此言令身旁的智雯哭笑不得。