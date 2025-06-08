薛家燕被黎小田猛烈追求　見證張國榮坐錄影廠兩日等機會丨專訪二

演藝生涯當中，《家燕與小田》絕對是薛家燕一個經典作品，亦令她與黎小田建立起深厚的感情。由童星開始認識，之後變歡喜冤家，再發展成「一生一世」的好朋友；每次提起小田，家燕姐仍是百般滋味在心頭。

薛家燕自小已經有好多追求者。

年輕時的黎小田想追求薛家燕，但薛媽媽（右一）充當經理人，要埋身唔容易。（圖片來源：受訪者提供）

《家燕與小田》是70年代麗的電視的皇牌節目，由於是搞笑音樂節目，薛家燕沒有選擇「詩文靚仔」的陳百強，反而選了「肥頭耷耳好可愛」的黎小田做拍檔。不過，家燕姐大爆小田「好難搞」，有藝術家脾氣，吃慣嘆慣、不願意開早更通告，又容易喊經常要家燕姐𠱁。有次更令家燕姐怒火中燒，忍不住掌摑對方一把，「節目成功大家都開心，有次有人問佢同家燕合作感覺點，佢話『冇乜點，係條腰肥咗啲囉』，嗰陣我得20幾歲，你點會講我條腰肥啲呢？讚吓我都好吖，我真係好嬲，跟住就一巴打過去，佢都唔知咩事」。家燕姐怒氣難消，最後決定辭演，當年要麗的高層擺「和頭酒」平息風波。

黎小田出動銀行存摺簿追求女神

除幕前演出外，薛家燕還充當節目策劃人，勤力不怕苦的性格，令黎小田打從心底裡佩服，漸漸產生情愫。家燕姐憶起當年被黎小田猛烈追求，令她哭笑不得：「有日佢突然攞咗本銀行存摺俾我睇，裡面有幾百萬，嗰陣好大嚿錢㗎啦！佢話我阿爺啱啱死咗，我係長子嫡孫，呢筆係遺產，我都唔知笑定咩好，仲話『嗱，我依家夠資格追求你啦』，你話呢個人係咪實在太可愛。」之後黎小田又送名車，但仍是被家燕姐拒絕，理由是「可能要我照顧佢」。

薛家燕20幾歲時曾被小田嫌腰粗，盛嬲摑對方一巴。

二人是歡喜冤家。（圖片來源：受訪者提供）

唱《心肝寶貝》送別摯友哭成淚人

二人一直是「戀人未滿友達以上」的關係，當年薛家燕離婚，黎小田便有過照顧「一生一世」的承諾。無綫《流行經典50年》成為二人另一個合作4年的皇牌節目，期間黎小田不幸患上肺癌，薛家燕遺撼未有好好照顧對方，只能在小田臨終前在牀邊唱一曲《心肝寶貝》送別摯友，「當時一路唱一路喊，即係話俾佢聽我哋個個陪住你，安息，我一唱幾句就全部人跟我一齊唱，嗰個情景係好難忘。佢對我幫助真係好大，佢真係照顧我一生一世，佢真係有應承咗呢個承諾，衷心喺呢度感激小田。」

黎小田為家燕姐復出做《流行經典50年》。（圖片來源：受訪者提供）

家燕姐遺撼喺小田患病期間，未有好好照顧對方。（圖片來源：受訪者提供）

張國榮難忘恩情望金錢相助

另一位令家燕姐難忘的故友，是在麗的年代認識的張國榮。張國榮參加麗的電視《亞洲歌唱比賽》得第二名，當年是由薛家燕和黎小田擔任評審，一個初出道新人，工作機會不多，連續兩日坐在錄影廠看《家燕與小田》綵排，就是為了爭取一個演出的機會。由伴舞開始，到演小劇場，張國榮憑著俊俏臉孔，加上實力和決心，逐步成為天王級巨星。在家燕姐離婚遇上生活困難時，張國榮也沒有忘本，一通電話令她感動眼濕濕，訪問中家燕姐亦有娓娓道來二人的故事。

薛家燕曾給機會張國榮，助呢位天王巨星發光發亮。（圖片來源：受訪者提供）

提起兩位故友，薛家燕百般滋味在心頭。

場地提供：Golden Blossoms金枝玉葉

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