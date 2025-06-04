奇情谷｜丈夫「心理罷工」下半身癱瘓　竟同老婆苛索房事有關？

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，昨晚（3日）請來輔導心理學家吳芷嫣（Natalie）擔任嘉賓，分享因心理引起的奇情問題。節目中Natalie提到原生家庭孩子出生次序，會導致不同性格，她分享一單個案是「大家姐」與「媽寶細仔」的婚配。



昨晚嘉賓輔導心理學家Natalie。

昨晚嘉賓輔導心理學家Natalie。

昨晚嘉賓輔導心理學家Natalie。

Natalie表示該對夫婦自小孩子出世後，問題開始浮現，她說︰「大家姐媽咪開始厭倦，因為除咗湊BB仲有個『仔』要湊。如事者有趟女方要外出，交帶老公照顧仔仔，已經提咗要餵奶，但就唔記得提換（尿）片。結果返到嚟小朋友patpat『噏』到紅晒，位女士梗係好嬲。」男方還理直氣壯解釋「你都無講」，一旁的吳若希表現無奈，她感同身受說︰「係呀，但真係有人唔識㗎，佢哋真係要step1、2、3講晒出嚟至會做囉。」似乎暗指老公。最後女方想出一個獎勵方法，令「媽寶」老公變得積極，Natalie笑說︰「先生性慾方面要求比較強，太太就諗到用呢樣嘢去交換佢做家務。」當儲夠一定印花數，就可以換取性生活，吳若希不斷點頭表示認同，似乎頗有參考價值。

吳若希非常認同Natalie分享的個案，反應很大。

吳若希非常認同Natalie分享的個案，反應很大。

吳若希非常認同Natalie分享的個案，反應很大。

吳若希非常認同Natalie分享的個案，反應很大。

現實中職場會有工人投訴「有汗出無糧出」而罷工，原來夫婦間亦有「罷工」情況出現。Natalie談到另一單個案跟男人中年危機有關，事緣有位男士發現自己性功能衰退，但又羞於啟齒。該男士基於焦慮及壓抑，最終導致下半身癱瘓，她說︰「慢慢由嗰個部位唔function，去到隻腳癱咗。好多時候成年人唔識用口表達情緒，就會用身體話畀你知。」吳若希自言每次登台都有類似經驗，因會驚懼會不停手震。Natalie表示該男士經輔導後，已解決問題，她笑說︰「位男士唔係好明乜嘢心理病，所以當時心理學家就教對方用『氣功』幫自己，感覺返隻腳，開始慢慢引導佢講返個故事出嚟，最後解決問題。」