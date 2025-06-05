Loong9來港開騷撞晒期又冇份　冼靖峰、黃奕斌聽公司安排

藝人冼靖峰及黃奕斌昨日（4日）出席TVB節目《萬眾同心公益金》記者會，二人早前與林智樂一同於內地舉行了音樂會，這個新鮮的組合擦出了不少火花。冼靖峰及黃奕斌接受《香港01》訪問時透露可能會有下一站，更笑指大家可以互換歌曲來唱，但冼靖峰卻即場表示不要唱黃奕斌的唱跳歌《LIT》。

藝人冼靖峰及黃奕斌今日出席TVB節目《萬眾同心公益金》記者會。(胡凱欣 攝)

冼靖峰被問到為何不唱《LIT》，是否怕要跳舞時，他婉轉表示：「如果正常一首跳唱，即係啲舞蹈都練得到，但係Hugo嗰首歌跳舞實在太難，所以我真係唔敢去挑戰。」

冼靖峰婉拒唱《LIT》。(胡凱欣 攝)

至於有關他們的團體Loong9今個星期六（7日）會於香港舉辦見面會，但就與他們的節目撞日期，二人都表示違憾不能一起演出，冼靖峰乖乖表示要聽從經理人的安排：「時間上都係direct clash，其實我都有同經理人傾有冇機會可以去到。咁我自己都好開心佢哋會嚟香港宣傳，可以再同佢哋reunion，咁無奈真係撞咗時間，所以要聽經理人佢哋話要做邊一個活動。」

Loong9即將到香港表演。(微博圖片)

至於冼靖峰及黃奕斌雖然不能一起演出，但就透露會完騷後相約Loong9成員一聚：「佢哋完咗show，我哋可能就一齊去gathering食宵夜！」冼靖峰更差點爆出會約他們去哪裡吃飯。而上次江信熹來香港舉辦生日會，他透露自己有工作在身無法去支持：「我都係啱啱做完嘢，我哋都一齊去食餐飯。我覺得有時候我哋舞台上唔能夠合作，又或者係演出上面我哋唔能夠一齊，但係冇人講過Off work之後我哋唔可以一齊。」

冼靖峰及黃奕斌雖然不能一起演出，但就透露會完騷後相約Loong9成員一聚。(葉志明 攝)

雖然他們與Loong9成員分隔兩地，而且各有各的工作，但就表示大家感情沒變，仍然是有聯繫的。黃奕斌透露自己與白子奕是最常聯絡，而冼靖峰則與江信熹及梁詩煜是最常聯繫的，除了江信熹及梁詩煜外，冼靖峰表示自己最常與張鎬濂「傾少男心事」：「傾心事就係阿Lim，咁阿Lim又會多啲嚟香港嘅。咁佢多啲嚟香港，我哋都多啲會聚，咁聚嘅時候都會傾下心事。」他更大爆張鎬濂「好多心事」。

冼靖峰表示自己最常與張鎬濂「傾少男心事」。(胡凱欣 攝)

至於二人被問到開完個音樂會後有什麼計劃時，黃奕斌透露即將會做舞台劇：「我都係音樂上面，希望都係我哋可能focus多啲係音樂上面，我會有機會做啲舞台劇上面嘅嘢。」