F4驚傳重組開巡演掘金 事隔16年再合體掀網民回憶

台灣天團「F4」言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天最近傳出暌違16年後再合體，並且將於2026年舉辦出道25周年演唱會，更有望舉辦亞洲巡演。有指4子在台灣唱片公司牽線下達成共識舉辦演唱會，重現當年的天團魅力，預計吸金力更強達10億元新台幣。

F4當年紅遍亞洲。（影片截圖）

F4是台灣偶像組合的鼻祖，所到之處必定會讓萬千少女的心臟狂跳，有如萬千隻小鹿在亂撞般。（網上圖片）

F4於2001年的偶像劇《流星花園》爆紅，整個亞洲無人不知，之後4子於2009年解散，最後一次合體是2013年的春晚，當時4人合唱《流星雨》，立即掀起不少網民回憶。當年4人曾許願開一起演唱會，但就沒有下文。

F4於2013年再度合體，出席明晚江蘇衛視晚會。（江蘇衛視微博圖片）

據指，台灣唱片公司分別對4人游說了很久，在重重困難之下，終於有點曙光。因為4人屬於不同的經紀公司，要4人再次合體，可以說是難上之難。而近來台灣有不少解散多年的團體成功重組，例如Energy及棒棒堂，都是解散15年再成為重組，所以成為了F4重組的催化劑。

台灣唱片公司分別對4人游說了很久，在重重困難之下，終於有點曙光。（VCG）

棒棒堂當年好紅，在香港搞簽名會逼爆商場。（VCG）

台灣男團棒棒堂睽違15年再度合體拍攝綜藝節目《來吧！哪裡怕》。(節目截圖)

Energy與中信兄弟一同再進化 兄弟齊心再創巔峰。

朱孝天早前宣傳下月舉行的巡演《啟點的起點》南京站，有指朱孝天的個唱將會是為F4合體而暖身。言承旭及吳建豪亦曾於2022年時，在節目中鬆口提及過去嘅遺憾：「那時年紀還小，如果有團隊給每個人足夠安全感，可能就不一樣了。」而今次F4的25周年，剛好成為了4人合體的契機，雖然傳言言之鑿鑿，但就未經F4 4人出面證實。