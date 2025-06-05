45歲徐子珊超近距離動態照驚爆流出　神隱多年容貌完整曝光引哄動

早前林峯演唱會除了找來「常在心」鍾嘉欣做嘉賓勾起大家集體回憶外，他與周秀娜大跳《Let's Get Wet》，也令網民紛紛想起15年前為林峯擔任演唱會嘉賓的徐子珊，林峯笑指對方是「失蹤人口」，未有聯絡，不過宣萱就透露與徐子珊一直有聯絡，好友想低調生活，未有透露更多近況。日前，有網民在法國巴黎橘園美術館偶遇徐子珊，令其行蹤曝光，但照片僅為一張遠距離的側面照。至昨日，再有網民在社交平台分享超近距離拍攝的徐子珊動態照片，讓其神隱後的容貌狀態完整曝光。

早前林峯演唱會與周秀娜大跳《Let ‘s Get Wet》，令網民紛紛想起15年前為林峯擔任演唱會嘉賓的徐子珊。（影片截圖）

2019年，徐子珊突然宣布息影及退出香港娛樂圈。（徐子珊微博圖片）

現年45歲的徐子珊在2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年的演藝事業，更賣車、賣樓離港，並透露會到歐洲升學。近年徐子珊絕跡幕前，更將Facebook及IG帳戶都註銷，儘管過着神隱生活，但其動向仍備受關注。在剛結束的林峯演唱會上，網民成功集氣令鍾嘉欣現身，大家希望用同一方法召喚徐子珊，雖然徐子珊始終未有現身，就連林峯都說沒有聯絡，但就在這個時間，有網民竟在巴黎橘園美術館野生捕獲徐子珊，但那只是一張遠距離的側面照，樣貌十分模糊。

宣萱透露與徐子珊一直有聯絡，好友想低調生活，未有透露更多近況。（FACEBOOK圖片）

近日有網民在法國巴黎橘園美術館捕獲疑徐子珊，但只是遠距離的側面照。(小紅書圖片)

至昨日，再有網民分享在同一地方偶遇徐子珊的動態照片，並寫道：「在橘園博物館偶遇退隱港星徐子珊，以前看過他挺多TVB劇，但既然人家退隱了就沒有上去打招呼打擾。但覺得她一身素裝也有明星氣質啊！」這輯照片的超近鏡拍攝，讓徐子珊的容貌清晰可見。照片中，徐子珊雖以素顏示人，但氣色相當不俗，留著一頭長捲髮、頭頂紮起辮子，身穿連身裙同波鞋，背著一個淺色的背包，打扮簡約低調。她在美術館與友人欣賞藝術品，期間有講有笑，整體狀態輕鬆自然，散發「鬆弛感」，看來非常享受現時的平淡生活。

昨日，再有網民分享在同一地方偶遇徐子珊的動態照片。（小紅書截圖）

徐子珊與友人言談甚歡。（小紅書截圖）

身形變化不算太大。（小紅書截圖）

貼文一出，吸引過兩萬Like及近3500則留言，可見雖然徐子珊淡出娛樂圈多時，但其一舉一動仍備受關注，網民紛紛留言大讚：「天呐 真的是那麼多年拍到最清晰的動態圖！！」「這還是素顏狀態，這顏值太抗打了」、「其實忽略這個髮型，她面部狀態keep得好好」、「還是那麼漂亮啊啊啊啊！！」；但也有網民呼籲既然徐子珊選擇退圈，就應該尊重對方私隱，不應再打擾。

徐子珊曾是TVB當家花旦，但自從在2019年年底宣布退出娛樂圈後，完全消失於幕前。（資料圖片）

徐子珊宣佈息影後，昔日拍檔紛紛表示無法聯絡得上。（Instagram@katetsui）

徐子珊賣車賣樓去歐洲讀書。（微博@Kate_Tsui_徐子珊）