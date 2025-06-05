27歲億萬名媛大方公開隆胸手術細節 曾與樂壇天王愛得高調誕兩孩

現年27歲的美國真人騷Kardashian家族成員Kylie Jenner擁有天使面孔、魔鬼身材，經常在社交平台分享性感照，IG追蹤人數已高達3.9億，無論在時尚穿搭、美妝等都擁有極高影響力。近年Kylie曾多次被網民質疑有否整容，沒想到日前她竟然公開超詳細隆胸細節，此舉動竟獲得大批網民讚賞。

Kylie Jenner。（IG圖片）

Kylie Jenner在2019年，以21歲芳齡被《富比士》評為「史上最年輕白手起家億萬富豪」，現時身家高達7.1億美元（約55億港元）。（IG圖片）

日前一位YouTuber Rachel Leary在影片中懇求Kylie分享她動手術的細節：「拜託可以告訴我，我們，任何有興趣的人，你當初去隆胸的時候，是怎麼跟醫生溝通的嗎？」Leary更表示很好奇Kylie植入物的類型以及放置的位置，還大讚Kylie的胸部形狀非常自然。沒想到，Kylie看到片段後真的留言回覆：「445cc，中度輪廓，肌肉下半部！！！矽膠！！！Garth Fisher！！！（整形醫生）希望這對妳有幫助哈哈。」

Kylie近日大方公開了隆胸細節。（IG圖片）

Kylie看到片段後真的留言回覆：「445cc，中度輪廓，肌肉下半部！！！矽膠！！！Garth Fisher！！！希望這對妳有幫助哈哈。」（reddit）

其實Kylie並不是第一次坦承自己接受過隆胸手術，她曾在《The Kardashians》節目中表示後悔希望當初去動手術：「我以前的胸部真的很漂亮，（在誕下女兒Stormi前）是天然的，超美，尺寸完美，一切都剛剛好。」而對於今次Kylie如此坦率公開詳細隆胸細節，反而獲得大批網民讚賞：「沒想到她真的告訴我們」、「這就是我喜歡她的原因」、「愈老實反而更好」、「好坦率！」、「真正的女神」。

Kylie過去曾在節目中承認隆胸。（IG圖片）

Kylie身材超火辣！（IG圖片）

Kylie經常在IG分享性感照。（IG圖片）

Kylie Jenner曾與饒舌天王Travis Scott拍拖6年，兩人當年愛得高調，更育有女兒Stormi及兒子Aire，不過兩人最終分手收場。現在Kylie與美國影壇新貴添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）熱戀近兩年，更有指男方準備百萬鑽戒，即將向Kylie求婚。

Kylie與imothée Chalamet熱戀近兩年，兩人經常一同出席公開場合曬恩愛。（Getty Images）