人氣男星遭遇車禍斷腿3年治不好　自爆再做手術：希望是最後一次

憑電影《小時代》走紅的內地男星陳學冬，在2023年遭遇嚴重車禍，造成左腿撕裂傷，情況相當嚴重，即使接受了三次手術，至今仍未能完全康復。近日，他就更新社交網站，上貼一張躺在病床上的照片，揚言又需接受一次手術，希望是最後一次，惹來不少網民感到心疼。

陳學冬因為《小時代》系列而走紅。（微博圖片）

在2023年的時候，陳學冬上貼多張病照並留言：「第三次手術結束，應該是最後一次了吧。總算整套流程走完了，然後醫生跟我說以後一定會得風濕的。」自此之後，他就甚少再更新社交網站，消失在眾人面前，期間更傳出他已退出娛樂圈定居美國。

2023年已經進行多次手術。（微博圖片）

這些年屢傳他已退出娛樂圈。（微博圖片）

然而，相隔了許久有網民發現在上月5號，他就更新社交網站，上貼一張身穿病服躺在病床上，對着大圓鏡自拍的照片，他表示：「希望是最後一次手術了。」雖然他並未詳細透露現今病情進度如何，但再一次進行手術的消息，令不少粉絲相當擔心及關心，希望他能夠盡快康復。

近月又表示再進行手術。（微博圖片）

這一邊廂陳學冬積極面對病情，另一邊廂他的演藝事業就受到多位劣跡藝人影響，導致其多部主演作品及綜藝節目受到牽連慘遭下架，就好像《從天兒降》、《解密》、《夏至未至》等，被網民指出絕對是圈中最倒楣的男明星。

鄭爽在2021年被爆出在美國代孕棄養，演藝事業受重挫，被全面封殺所有作品都遭禁播。（微博圖片）

《解密》中因合作演員張哲瀚被爆出曾參觀日本的靖國神社並拍照，被質疑「親日」，他隨後遭到封殺，作品遭到下架。（微博圖片）