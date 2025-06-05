《Do姐去Shopping》爛gag再現　「TVB小花」取代Do姐孖農夫遊埠？

2015年《Do姐去Shopping》、《Do姐再Shopping》由鄭裕玲（Do姐）加上黃翠如、組合農夫和馬國明等人主持，其中Do姐和農夫陸永和C君的「爛gag式對話」，如「呢個就係， DoDo戴過嘅。邊個叫DoDo，DoDo你叫㗎咩？DoDo喎，past tense嚟㗎，DidDid，Do Did Done」等可說是近10年最居代表性的電視笑話。



近年旅遊節目之中，《Do姐再Shopping》無疑特別搶Fo，早於2015年的《Do姐去Shopping》的巴黎篇，Do姐鄭裕玲跟陸永、C君已經擦出火花，尤其是農夫的下把位恰到好處，到再Shopping跟Do姐直頭變成黃金拍檔。

《Do姐去Shopping》個蜜瓜篇真係好好笑。

《旅行最緊要》由農夫及胡敏芝主持，飛馬爾代夫度假，去大灣區豪玩豪食。（截圖 / TVB）

《旅行最緊要》由農夫及胡敏芝主持，飛馬爾代夫度假，去大灣區豪玩豪食。胡敏芝肯定取代唔到Do姐，但期望有新火花出現。（截圖 / TVB）

多年來網民一直翻睇又翻睇，重複又重複，但似乎想這幾位黃金組合重組真的是難過登天。雖然Do姐加農夫的組合暫時未有得睇，但今日（05/6）就有另一個節目，由農夫加「TVB小花」胡敏芝主持的《旅行最緊要近》靜悄悄地在TVB Plus 82台上架。從預告片段中看，農夫照樣大講「爛gag」：「望吓海，望吓湖，又望吓胡敏芝。」讓人相當期待。

好似幾好睇。（《旅行最緊要近》截圖）

胡敏芝近年曾主持綜藝節目《不正常愛情研究所》、《搵鬼同你瞓》、《還原神之食》等。（IG@karenwumc）

胡敏芝近年曾主持綜藝節目《不正常愛情研究所》、《搵鬼同你瞓》、《還原神之食》等。（IG@karenwumc）

胡敏芝近年曾主持綜藝節目《不正常愛情研究所》、《搵鬼同你瞓》、《還原神之食》等。（IG@karenwumc）

胡敏芝在2022年加入J2台。（IG@karenwumc）

胡敏芝在2022年加入J2台。（IG@karenwumc）

胡敏芝。（IG@karenwumc）

胡敏芝。（IG@karenwumc）

胡敏芝（葉志明攝）

.（左起）黃嘉雯（Carmaney）、林沚羿（Venus）、何沛珈（Roxanne）、陳國麟（Doniven）、 馮子亮（Liam）、胡敏芝（Karen）玩自拍。