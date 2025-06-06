近年娛圈最美女星自責戀愛腦毁星途　非TVB親生女狂獲獎門人力捧

賈曉晨（JJ）是《美女廚房》與《味分高下》最美女藝人之一，2006年參加無綫電視節目《美女廚房》奪下「美少女廚神冠軍」，雖然當年並非「親生女」，但機會不斷，不但榮升《獎門人》常客，憑「超級無敵乒乓波」一啜成名，「高潮眼」已成經典；又參演了多部劇集，包括TVB劇集《缺宅男女》、《怒火街頭2》、《末代御醫》及電影《内衣少女》、《單身男女》等，甚至拍劇被人無預兆摑一巴都死忍。賈曉晨於2016年與武打演員樊少皇結婚後淡出幕前，專心湊女，一度因難以忍受樊少皇不夠體貼，頻頻出Post埋怨，鬧出婚變風波。近日賈曉晨再於社交網分享，遺憾「戀愛腦」挫星途。

JJ相比以往，也較少在公眾眼球中出現了（超級遊戲獎門人）

賈曉晨（JJ）拍攝過唔少電影，圖為《矮仔多情》。（網上圖片）

賈曉晨（JJ）古裝扮相真係好靚。（影片截圖）

賈曉晨（JJ）拍攝過唔少電影。（網上圖片）

賈曉晨（JJ）曾在劇集《名媛望族》中飾演鍾卓萬（劉松仁飾）的情婦。（電視截圖）

賈曉晨近日分享多張工作照片，她指心中一團火尚在，可惜過去事業衝刺期不夠圓滿，她說：「也許我錯在太戀愛腦，比起戀愛腦上頭，如今香港娛樂圈，我是第二，很難找到第一」。

她又自責不夠聰明主動，「也許我錯在自己不清醒不夠聰明，總是不能明確自己想要什麽，一直活在感情用事，義氣為天的不現實世界中。事業上不懂爭取，不明確選擇前路，優柔寡斷又要面子，很怕改變。就像我演每一個角色時都很難抽離，痛苦很長時間。所以感覺早早的就離我最愛的事業越來越遠...」

樊少皇為JJ賈曉晨慶祝生日。（微博：@JJ賈曉晨）

JJ賈曉晨相夫教女之餘原來仲要守住頭家。（賈曉晨微博）

然而，賈曉晨感恩有女兒有家庭，又自稱是幸運的，並讚樊少皇愛家，「比如我這麽戀愛腦的人，其實被人騙太容易了，結果我老公雖然情商不高，但我能感覺到他深深地愛著我們，愛著我們的家」。

JJ自責戀愛腦及不夠聰明主動自毁星途。（小紅書）