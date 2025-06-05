Stanley打算組Yum小隊攻菲律賓市場 應仲有3年約：公司係避風港

《Hi MIRO! 見面祭2025》第一回已完成，Stanley 大表哥因而獲「菲律賓男友」稱號，今午（5日）他出席活動時，笑稱可與「菲律賓老公」Lokman組成Yum小隊，由中環開始做起。「逢星期日都有商演，再巡埋19區，諗得過，到時我紅到菲律賓請你哋食麵。」

Stanley打算組Yum小隊攻菲律賓市場。（鄺鈺瑩攝）

提到姜濤「仲有3年約」一事，Stanley 直認仲剩3年約，並表示：「簽193嘛，唔係咩？（但佢雪藏喎。）如果佢keep住出糧，我又點會介意呢？其實我而家都無特別去諗，我哋內部冇特別去討論，都係做好而家工作，考慮因素，我諗都係睇大環境，都要睇當時社會大環境，因為公司絕對係好好嘅避風港，如果出邊環境好差，咁我繼續喺呢個避風港都唔錯啦，都係到時再算，而家真係答你唔到。」大表哥又笑稱如果到時「Yum」紅了，公司讓他掌管菲律賓部門的話，續約成數會大大提高，又話自己要做「菲律賓魯生」。

近日忙於拍劇的Stanley ，早前突然「放負」，令粉絲們擔心，大表哥解釋是因為性格問題，不時會有危機以及不安感，隨時發作。「無特定一件事影響，望下前景、望下自己可以提供啲咩娛樂畀大家，最驚係慢慢由呢班火車畀人趕落車，成日都會有呢個諗法。」