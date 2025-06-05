反黑2｜邵氏投資千萬爛尾被問是否所託非人 樂易玲終極回應

由宋本中執導的網劇《反黑》於2016年播出，深受網民歡迎。時隔多年，2023年底導演宋本中終於宣布開拍第二季，由原定的32集增加到60集，總投資逾2億港元。不過去年有傳該劇內部帳目非常混亂，加上因資金問題突然被煞停，開工無期。

樂易玲今日出席港姐宣傳活動。（葉志明攝影）

邵氏曾經投資一千萬落《反黑2》，但監製宋本中表示拍了幾天就用哂。(葉志明攝影）

早前宋本中親自拍片為《反黑2》眾籌，更詳述眾籌因由，並指遭澳門金主走數，單靠邵氏投資的1,000萬，只能拍攝數日，又指自己不停借錢望拍攝計劃重生，更透露現已陷入破產邊緣，希望藉眾籌、籌得400萬以上，否則該劇將「胎死腹中」。事件惹起網上關注，有網民質疑帳目混亂。

宋本中早前拍了一段超過45分鐘短片為《反黑2》眾籌，但現在已取消眾籌。

今日（5/6）樂小姐（樂易玲）現身電視城出席《2025香港小姐競選》「全球招募 最後召集」記者會。對於邵氏投資千萬套戲爛尾，是否所託非人？樂小姐接受《香港01》訪問時語重心長說：「我知佢眾籌。但真係咁講，唔好話電視劇，亦唔好話《反黑》，能夠開到拍電影同電視劇係唔容易，如果佢咁用力希望可以繼續去，我唔理佢眾籌好，又或者搵其他投資者，咪等佢行吓先囉。（網民質疑佢講大話，「搭雞棚」？）呢啲我唔置評，而我亦都冇同佢聯絡過。（邵氏千萬用4日！）佢咁講？咁你問返佢。」