Alan@E-kids發表愛國宣言兼與阮民安割席　宣布跟TVB過氣小生搵食

現時男團當道，而要數到千禧年代曾風光一時的男團，則非提E-kids不可，當時組合都有出過《開始戀愛》、《初哥》、《玩玩具》、《下學期》等金曲，迷倒不少少女，不過組合僅4年就正式解散，雖然2017年短暫重組，不過只屬期間限定，而近日林詠倫（Alan）拍片宣布新動向時，強調自己愛國，並與曾因政治事件坐監的阮民安割席。



E-kids是千禧年代「MK男團」代表之一，當年是東方魅力旗下組合。（MV截圖）

E-kids幾年前曾經重組，並開過演唱會。（資料圖片）

林詠倫早前拍片，一邊在貨倉執貨、一邊宣布新動向。他自嘲食老本說：「好彩叫有老本食，如果唔係真係屎都冇得你食。」他指隨著樂壇沒落、組合際遇，即使出過《開始戀愛》這首新歌，他還是慢慢變成過氣歌手，轉行做過文員、沖奶茶、教跳舞，可惜都無法養活自己，於是他三年前毅然往廣州發展，雖然簽過公司、開過演唱會，但都蝕錢收場。他說自己一心諗住簽公司可以「發圍」，當時好友蔡淇浚已提醒：「兄弟，咁嘅年紀，唔好簽喇。」最終他果然撞板收場，如今總算回復自由身，他跟蔡淇浚學做直播帶貨，並宣布：「知道蔡淇浚依家一個過氣藝人，再就業嘅直播做得咁成功，我決定加入！就算我口才唔好，成日口窒窒，我都會努力企返起身嘅！其實我今年45㗎喇，如果我再唔搏就可能冇機會，希望喺我努力嘅時候，大家都支持我好冇？」

林詠倫早前拍片，一邊在貨倉執貨、一邊宣布新動向，他自嘲是食老本的過氣歌手，並說：「好彩叫有老本食，如果唔係真係屎都冇得你食。」（小紅書@Alan林詠倫）

林詠倫表示一心想再「發圍」，不聽蔡淇浚勸阻而簽公司，最終都是撞板。（小紅書@Alan林詠倫）

林詠倫指自己見到好友兼過氣藝人蔡淇浚，再就業拍片十分成功，自己都決定要加入，跟他學直播帶貨，難怪網民都說二人拍片風格很相似。（小紅書@Alan林詠倫）

其實他曾在影片留言中，向網民透露自己仍然住公屋，明顯經濟狀況一般，而為了搵食，近日林詠倫再拍片自證愛國心。他先解答了一些網民的疑問，自爆有聽從建議參加《中年好聲音》，可惜被淘汰，並續說：「最可怕嘅就係話，『Alan呀，點解你可以返嚟內地度發展嘅？』有啲人問『點呀？你有冇同你個舊隊友聯絡呀？』係呀，嗰個嗰個呀！最麻煩嗰個呀！今日我就喺度鄭重同大家澄清一下，其實我本身係一個台山人，我係非常之愛國，至於我嘅舊隊友，佢嘅諗法，佢已經承擔咗法律嘅責任㗎喇，希望大家唔好再將我同佢混埋一齊講，有時我澄清都澄清到口臭。」

Alan幾年前曾參加《全民造星III》，希望捲土重來。

林詠倫自爆有聽從建議參加《中年好聲音》，可惜被淘汰。（小紅書@Alan林詠倫）

他續說：「最可怕嘅就係話，『Alan呀，點解你可以返嚟內地度發展嘅？』」（小紅書@Alan林詠倫）

Alan透露自己被問：「『點呀？你有冇同你個舊隊友聯絡呀？』係呀，嗰個嗰個呀！最麻煩嗰個呀！」明顯是指阮民安。（小紅書@Alan林詠倫）

林詠倫強調：「今日我就喺度鄭重同大家澄清一下，其實我本身係一個台山人，我係非常之愛國！」（小紅書@Alan林詠倫）

雖然他未有開名，但明顯他所講的是前隊友阮民安（Tommy），阮民安曾多次表達政治立場，2022年因「A小妹妹」案被捕；翌年他因承認「作出煽動意圖行為罪」及洗黑錢兩罪，被判囚26個月及充公37萬元，2023年刑滿出獄。Alan在帖文中寫下：「澄清一下！我係愛國主義者！唔好再將我和『那種人』混為一談了！我真係講到口臭啦！」他說自己已不想過渾渾噩噩的日子，希望大家可以支持其新工作、新動向，不要只記得《開始戀愛》，還會記得他。

雖然林詠倫未有開名，但所講的是「最麻煩」前隊友，明顯是曾多次表達政治立場，曾因「作出煽動意圖行為罪」及洗黑錢等兩罪入獄的阮民安（Tommy）。（fb@Tommy阮民安）

Alan指前隊友已承擔法律責任，希望大家別再將二人混為一談。（小紅書@Alan林詠倫）

Alan在帖文中寫下：「澄清一下！我係愛國主義者！唔好再將我和『那種人』混為一談了！我真係講到口臭啦！」（小紅書@Alan林詠倫）

對於林詠倫的「愛國宣言」，有網民支持，亦有網民認為他太刻意，留言：「天天把這些掛嘴邊沒意思吧」、「愛國不需要掛在嘴邊」而好兄弟蔡淇浚就回覆：「不掛嘴邊又天天被某些人網暴，聲明立場是需要的。」也有人表示：「專心做好自己吧，可以宣傳自己，但也不用拉扯別人，話晒曾經是隊友，不用雪中送炭，但也不用落井下石。」

林詠倫不止一次與舊隊友阮民安割席。（資料圖片）

網民對林詠倫影片的意見。（小紅書@Alan林詠倫）

有人指「愛國不需要掛在嘴邊」而好兄弟蔡淇浚就回覆：「不掛嘴邊又天天被某些人網暴，聲明立場是需要的。」。（小紅書@Alan林詠倫）

林詠倫透露自己現在仍然住公屋。（小紅書@Alan林詠倫）

其實Alan已不止一次跟阮民安割席，去年阮民安發文取笑曾志偉幫《亞洲超星團》男團改名「Loong 9」，他稱當年曾志偉最初幫E-kids取名為「A4」，阮民安更自稱寸到對方黑面。不過林詠倫（Alan）就在社交平台轟Tommy講大話、抽水攞光環，當他與另一隊友Tim死，Alan解釋組合改名因由，並斥：「講真有時唔好咩都出嚟認屎認屁~平時你點話依個話個個都無所謂，但咁屈X以前扶持過你嘅人我就忍唔住（冒住俾人X我都係咁講🤬）要記住你自己風光時就係度X eKids隊友，有水抽時就爭X住光環。真係人無恥便無敵」

阮民安（Tommy）爆料指當年出道，曾志偉等老闆曾為E-kids改名做「A4」，但他大力反對。（FB@Tommy阮民安 ）

林詠倫Alan發聲炮轟Tommy。（fb@林詠倫）