前亞視藝人36個結婚Po洗版被嫌煩　親回網民未能止負評更被踩多腳

譚杏藍（小花）2023年宣布與趙善恆@ToNick分手，半年多後認愛新男友Ronald，且翌年8月便宣布接受男友求婚，連月來多次在社交平台分享準備做人妻的喜悅，她先後在3月尾和4月初舉行兩場婚禮，分別是戶外西式以及室內中式。早在4月時，已有不止一位網民不約而同地發文指對於其婚禮消息感厭煩，發文說：「究竟譚杏藍結婚係咪流水席？定世界巡迴演唱會？巡咗成年都仲未巡完。」

由訂婚後、結婚前，譚杏藍就不斷出Post倒數婚期。（IG@hanatam）

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。（IG：@ronaldhklam）

譚杏藍與圈外男友3月4月分別舉行兩場盛大婚禮。（IG：@HANATAM）

譚杏藍手上和頸上的金器、龍鳳鈪多得誇張！（IG：@HANATAM）

有網民出Post指譚杏藍婚禮Post無間斷洗版，表示：「就嚟街邊掃地阿姐都知道譚幸（杏）藍仲結緊婚。」（Threads）

不過事隔近兩個月，譚杏藍仍繼續分享婚禮花絮，記者粗略點算過，撇除生活Post、工作照，即使將她與老公Ronald放閃的帖文都排除在外，自訂婚以來其IG都有36個與結婚有關的帖文，當中包括多輯婚照、過大禮、囍帖介紹、婚期倒數、婚禮、婚禮小雜誌、布置等等，更未計難以估算的限時動態數目。其實斷斷續續都有網民嫌煩，指即使沒有Follow她都見到，而近日其限時動態貼了一個紅色盒子，她說：「找到個盒子裝我們的誓詞，和一切有關婚禮的東西❤️」

譚杏藍自從訂婚以來，出過36個與結婚有關的帖文，網民稱不勝其煩。（IG@hanatam）

譚杏藍自從訂婚以來，出過36個與結婚有關的帖文，網民稱不勝其煩。（IG@hanatam）

近日譚杏藍限時動態貼了一個紅色盒子，她說：「找到個盒子裝我們的誓詞，和一切有關婚禮的東西❤️」（IG@hanatam）

有網民就發文說：「話譚杏藍仲post緊結婚啲嘢 原來係真架😹」面對批評，譚杏藍竟大方親自回覆：「就係訂咗個箱返嚟開始收起結婚啲嘢啦🤙🏻😃」似乎預告結婚Post終於去到尾聲。不過網民並未有因為本尊現身而收口，更催促她：「快少少啦」有網民更揶揄：「準備收起po一張相，收緊個陣po一張相，就嚟收完又po一張相，真係收完再po多張。」、「究竟將自己嘅婚禮看得多重才可由3 月po到6 月，有無真心朋友可以教佢呢個成語『適可而止』、同佢一齊搞婚禮嗰個老公， 提提佢啦 ！太多太多惹人討厭🤢」、「應該可以po到佢個曾孫出世🙂‍↕️」

有網民就發文說：「話譚杏藍仲post緊結婚啲嘢 原來係真架」面對批評，譚杏藍竟大方親自回覆：「就係訂咗個箱返嚟開始收起結婚啲嘢啦🤙🏻😃」（Threads）

譚杏藍似乎預告結婚Post即將告一段落。（IG@hanatam）

網民毫不留情。（Threads）