「心急人上之父」James Ting受Cookies合體感動 將開騷推廣電音
「Y2K 廣東歌電音先驅」丁偉斌（James Ting），曾作過《心急人上》、《Ichiban興奮》、《半成年》等經典歌，他今日（5日）於尖沙咀一間Live House舉行《心急人電音祭》發布會，宣布於7月12日於麥花臣場館舉行廣東歌電音盛宴。除了James Ting外，前NMB48成員、女團「三日月節拍」的其中一位成員白間美瑠因有份參與其新歌《Game Start》，故亦專程從日本來香港為James Ting站台。
James Ting接受《香港01》訪問時被問到如何促成《心急人電音祭》，他表示自己一直都很想於香港推動電音文化：「咁我見到《心急人上》呢首歌，即係經過咗咁多年以嚟，都有好多人係喺網上面嗰度演繹好多唔同嘅版本啦，咁亦都見到有好多唔同嘅新人、新嘅generation，都係繼續喺度演繹緊我呢個其實都差唔多二十四年前嘅作品，所以我覺得係好有趣，所以我就想藉住呢一個機會，咁就用『心急人』嚟做一個我哋嘅主題主軸。」他指可以從這個方向再配合他之前與不同歌手合作的歌曲，重新再演繹。
James Ting對於之前組合「Cookies」於鄧麗欣的演唱會上驚喜合體演繹《心急人上》，他見到後覺得很感動：「其實我同Cookies真係喺佢哋九個人嘅時代，我就係製作咗佢哋兩隻唱片啦，估唔到咁快已經過咗超過二十年。」James Ting感嘆時光飛逝，當年認識Cookies時她們年齡還小，就像今日現身的「偶像女生」般，轉眼間就已經長大了：「其實個個最初時候唱心急人都係好似咁樣，著住校服嚟，而家轉眼間佢哋已經係個個都長大咗，個個仍然係可以keep住好靚咁樣出返嚟唱返呢首歌，對我嚟講係一個好有感動嘅一個感覺。」對於今次的主題，他坦言是因為Cookies：「因為佢哋出返嚟，所以我應該要更加叫做《心急人電音祭》。」
白間美瑠被問到如何促成她與James Ting合作時，她表示：「本身有個做服裝的藝人，由NMB時期就已經合作，至今都有10至15年，啱啱個服裝藝人就同James合作，之後熟悉咗，就出現咗我哋嘅合作。」James Ting則指是經過那個人介紹認識後，有談到這個計劃，於是成就了這次的合作。
白間美瑠今次是第一次與James合作，她表示很喜歡對方的曲風：「本身我好鐘意James嗰啲作曲啲歌嘅世界觀感覺，喺日本我哋相識嘅時候，就有去傾返佢昭和時代嘅歌曲。」
二人是第一次合作，被問到有沒有火花時，James Ting發現白間美瑠很懂得把自己的聲音放在歌內，令這首歌有一個新的層面：「佢可以好professional、好專業咁樣去將自己喺一個作品入面嗰度，冇違和感地去擺自己嗰個角色入去入面嗰度，呢個唔係人人做到嘅，而我見到佢係好有呢方面嘅能力同埋天分。」
作為前女團成員的白間美瑠被問到怎樣會看現今的女團時，她指出：「今次第一次同香港嘅女團合作，我見到佢哋好新鮮，見到佢哋雙眼嘅時候都有微笑，覺得好閃令令，令我回憶返喺女團嘅時候。」