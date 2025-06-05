「心急人上之父」James Ting受Cookies合體感動　將開騷推廣電音

「Y2K 廣東歌電音先驅」丁偉斌（James Ting），曾作過《心急人上》、《Ichiban興奮》、《半成年》等經典歌，他今日（5日）於尖沙咀一間Live House舉行《心急人電音祭》發布會，宣布於7月12日於麥花臣場館舉行廣東歌電音盛宴。除了James Ting外，前NMB48成員、女團「三日月節拍」的其中一位成員白間美瑠因有份參與其新歌《Game Start》，故亦專程從日本來香港為James Ting站台。

「Y2K 廣東歌電音先驅」丁偉斌（James Ting）今日於尖沙咀一Live House舉行《心急人電音祭》發布會。(胡凱欣 攝)

「Y2K 廣東歌電音先驅」丁偉斌（James Ting）今日於尖沙咀一Live House舉行《心急人電音祭》發布會。(胡凱欣 攝)

James Ting接受《香港01》訪問時被問到如何促成《心急人電音祭》，他表示自己一直都很想於香港推動電音文化：「咁我見到《心急人上》呢首歌，即係經過咗咁多年以嚟，都有好多人係喺網上面嗰度演繹好多唔同嘅版本啦，咁亦都見到有好多唔同嘅新人、新嘅generation，都係繼續喺度演繹緊我呢個其實都差唔多二十四年前嘅作品，所以我覺得係好有趣，所以我就想藉住呢一個機會，咁就用『心急人』嚟做一個我哋嘅主題主軸。」他指可以從這個方向再配合他之前與不同歌手合作的歌曲，重新再演繹。

James Ting接受《香港01》訪問時被問到如何促成《心急人電音祭》。(胡凱欣 攝)

James Ting對於之前組合「Cookies」於鄧麗欣的演唱會上驚喜合體演繹《心急人上》，他見到後覺得很感動：「其實我同Cookies真係喺佢哋九個人嘅時代，我就係製作咗佢哋兩隻唱片啦，估唔到咁快已經過咗超過二十年。」James Ting感嘆時光飛逝，當年認識Cookies時她們年齡還小，就像今日現身的「偶像女生」般，轉眼間就已經長大了：「其實個個最初時候唱心急人都係好似咁樣，著住校服嚟，而家轉眼間佢哋已經係個個都長大咗，個個仍然係可以keep住好靚咁樣出返嚟唱返呢首歌，對我嚟講係一個好有感動嘅一個感覺。」對於今次的主題，他坦言是因為Cookies：「因為佢哋出返嚟，所以我應該要更加叫做《心急人電音祭》。」

James Ting感嘆時光飛逝，當年認識Cookies時她們年齡還小，就像今日現身的「偶像女生」般，轉眼間就已經長大了。(胡凱欣 攝)

白間美瑠被問到如何促成她與James Ting合作時，她表示：「本身有個做服裝的藝人，由NMB時期就已經合作，至今都有10至15年，啱啱個服裝藝人就同James合作，之後熟悉咗，就出現咗我哋嘅合作。」James Ting則指是經過那個人介紹認識後，有談到這個計劃，於是成就了這次的合作。

James Ting則指是經過那個人介紹認識後，有談到這個計劃，於是就促成了這次的合作。(胡凱欣 攝)

白間美瑠今次是第一次與James合作，她表示很喜歡對方的曲風：「本身我好鐘意James嗰啲作曲啲歌嘅世界觀感覺，喺日本我哋相識嘅時候，就有去傾返佢昭和時代嘅歌曲。」

白間美瑠今次是第一次與James合作，她表示自己很喜歡他的曲風。(胡凱欣 攝)

二人是第一次合作，被問到有沒有火花時，James Ting發現白間美瑠很懂得把自己的聲音放在歌內，令這首歌有一個新的層面：「佢可以好professional、好專業咁樣去將自己喺一個作品入面嗰度，冇違和感地去擺自己嗰個角色入去入面嗰度，呢個唔係人人做到嘅，而我見到佢係好有呢方面嘅能力同埋天分。」

James Ting發現白間美瑠很懂得把自己的聲音放在歌內令這首歌有一個新的層面。(胡凱欣 攝)

作為前女團成員的白間美瑠被問到怎樣會看現今的女團時，她指出：「今次第一次同香港嘅女團合作，我見到佢哋好新鮮，見到佢哋雙眼嘅時候都有微笑，覺得好閃令令，令我回憶返喺女團嘅時候。」