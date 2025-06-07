TVB金牌綠葉離巢後登台搵到食　爆曾被邀回歸拍劇：角色未感興趣

蔣志光曾為TVB藝人，參演過無數經典劇集，同時他也是居代表性的音樂人。昨日（05/6）他為盧國沾演唱會排練，也分享了他的近況。談到只要符合條件就會回巢拍劇。



蔣志光透露離開TVB後會專注在音樂與電影的發展。（陳順禎 攝）

談到再參與演唱會，他坦言頗有難度。「以前打天才波就覺得好容易，但係唔係，時代已經前進咗，唔能夠再停留喺以前。當你細心品嘗嘅時候，我發現咗一樣嘢，歌唱得愈好嘅人愈自然，愈自然係愈難，就好似陳奕迅Eason咁。」他表示，現時生活多了很多時間：「而家生活基本上三餐無憂，OK嘅。（節奏係自己鍾意嘅？）當然係啦，其實多咗時間做自己鍾意做嘅嘢，調節自己生活。（做咩多？）運動啦，一路都冇斷嘅，仲有閱讀，跟住就上網學習，同埋練歌啦。」

蔣志光為TVB經典綠葉。（劇照）

他表示，雖然離開唱歌有一段頗多時間，但自己仍然會學習新知識：「一定要跟住，唔可以求求其其咁就算。其實昨日嘅嘢，你唔好今日再拎返出嚟。」談到做音樂，他表示想起某些旋律時會抄下，但說到認真去做時，就是「最後一刻」才動工。「一定要起個結構。」還即席哼了一小段節奏，接着他又說：「通常呢啲節奏，用過嘅都係好多，因為佢一定係圍繞喺一個和弦入面。」看來蔣志光對自己的出品十分有要求。

蔣志光為盧國沾演唱會排練。（葉志明 攝）

談到近況，蔣志光表示最近都會回內地登台做騷，而且是一些幾千人的演唱會。記者表示，他應該不用擔心收入問題時，他就回應：「我哋呢啲『好天斬埋落雨柴』，唔通好似TVB咁日日有工開咩？所以我哋做呢一行係唔同，係搵埋一舊唔知幾時有工開，就慢慢搣慢慢使。」

蔣志光表示離巢後生活不過不失，但生活節奏更適合自己。（葉志明 攝）

蔣志光提到，自己是一個較獨來獨往的人。被問到與行內人合作時，他就表示喜愛與後輩合作。「因為只有你願意嘅人，人哋接受你嘅，你要後輩上嚟，對佢哋嚟講係唔係太好。點解話我做一啲人哋接受嘅嘢，大家又開心，個機會係大嘅。」最近有不少TVB舊將與TVB再合作拍劇，又有沒有機會再於電視上見到他？

蔣志光表示離巢後生活不過不失，但生活節奏更適合自己。（葉志明 攝）

他回答，其實TVB都有邀請他回巢拍劇。「會，而家嗰個問題就係話，去到我哋呢個階段只係追求角色，有角色有發揮就可以。（有冇搵你？）有，但係就都⋯⋯我都唔知有冇得發揮，但係未感興趣囉。（如果遇到感興趣的角色、劇本、監製或導演邀請就會接拍？）可以咁講啦。」

蔣志光透露TVB曾向自己招手，但角色不合，所以沒有接拍。（葉志明 攝）