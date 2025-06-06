東張西望｜16歲留學生同寄宿家庭起爭執　反被澳警遞解出境

昨日（5日）《東張西望》報道指，16歲香港女生Andrea到西澳洲留學，但因為今年3月時與寄宿家庭在生活習慣上發生爭執，Andrea因被粗口辱罵超過兩小時而報警求助，卻即晚被遞解回港。Andrea媽媽在發生這件事後馬上聯絡當地中國大使館、律師、保護兒童組織及香港入境處，但求助無門，Andrea最終還是被遞解出境並取消入學及住宿確認書。

6歲香港女生Andrea到西澳洲留學，但因為今年3月時與寄宿家庭在生活習慣上發生爭執，Andrea因被粗口辱罵超過兩小時而報警求助。(節目截圖)

6歲香港女生Andrea到西澳洲留學，但因為今年3月時與寄宿家庭在生活習慣上發生爭執，Andrea因被粗口辱罵超過兩小時而報警求助。(節目截圖)

Andrea接受《東張西望》訪問時指自己於該寄宿家庭中受到種種的不公平待遇，寄宿家庭亦不斷訂立新規矩，直至有一天，寄宿家庭突然情緒失控，辱罵Andrea長達兩小時。當警方及相關機構到場後，卻反將押送至機場遞解出境，並取消入學及住宿確認書！Andrea為此報警求助，西澳的警察到場後只與寄宿家庭主人及TIWA溝通了半小時，但完全沒有聽Andrea的任何解釋，最後Andrea竟被限時10分鐘收拾好行李。

Andrea接受《東張西望》訪問時指自己於該寄宿家庭中受到種種的不公平待遇。(節目截圖)

西澳的警察叫Andrea開門，更對她說：「放低你的電話，現在和我們對話，你太幼稚，我受夠了。」Andrea就表示很害怕：「其實明明係我報警嘅，但係我哋好似變咗加害者咁。我哋嘗試解釋，佢哋都完全唔肯聽，就迫我一定要執嘢走。」Andrea向警察指出他們不理會事情的發生，但警察直言：「我的工作就是幫你拿行李箱打包行李。10分鐘，打包你的行李！」

西澳的警察叫Andrea開門。(節目截圖)

西澳的警察叫Andrea開門。(節目截圖)

Andrea最後被威脅交出護照及被4名TIWA職員帶上車向機場出發，表示要即時遣返她回香港。Andrea媽媽為討回公道，放下手上的工作，陪同Andrea回到西澳作出控訴。Andrea媽媽於當地尋訪多位律師後，終於找到一位律師來處理事件，更向TIWA披露錄音證明Andrea沒有犯錯。最終Andrea都能夠回原校就讀，並轉至港人寄宿家庭。

Andrea媽媽為討回公道，放下手上的工作，陪同Andrea回到西澳作出控訴。(節目截圖)

Andrea媽媽為討回公道，放下手上的工作，陪同Andrea回到西澳作出控訴。(節目截圖)

雖然Andrea可以重返學校就讀，但因為此事而導致情緒受影響，並害怕當地教育局及再發生這類型的事，以致定期要看心理醫生：「依家都係每個星期都有去見心理醫生，醫生都建議我每個星期返去嘅。」