韓團N.Flying出道十周年澳門開唱　加推福利人人有份與粉絲同歡

在K-pop界擁有「信聽樂團」美譽的N.Flying，在今年2月繼成員金宰鉉完成兵役退伍後，正式全員晉升為役畢偶像。而在剛過去的5月20日，他們更正式踏入出道10周年的大日子，正因為如此他們宣布將在8月9日（星期六）假澳門開《2025 N.Flying LIVE ‘&CON4:FULL CIRCLE’ in MACAU》演唱會，跟全世界的N.Fia（粉絲名稱）一同慶祝10周年。

N.Flying即將在澳門開唱。

N.Flying由李承協（隊長兼主唱和Rapper）、車勳（結他手）、金宰鉉（鼓手）、柳會勝（主唱）和徐東成（低音結他手）組成，自2015年正式出道後，便成為K-pop界的代表樂隊，除了其名字是結合「NEW」和「FLYING」而成，更因為每首歌曲均「信得過且值得一聽」而贏得「信聽樂團」的美譽。N.Flying不單擁有《Rooftop》、《Moonshot》、《I Like You》等代表作，成員們更參與了韓劇、綜藝節目等各類型工作，絕對是多才多藝。

N.Flying出道10周年。

他們為了和歌迷們歡度出道10周年這個重要日子，更特別為今次巡演加推福利，好像為澳門場特別準備限定小卡，人人有份，永不落空！還有親筆簽名海報﹑觀看彩排」、擊掌、團體合照﹑親筆簽名拍立得等豐富福利，絕對能夠讓N.Fia留下美好回憶。