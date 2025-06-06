楊冪罕公開提與女兒私生活　尊重孩子意願爆小糯米有一才藝出色

內地人氣女星楊冪與前夫劉愷威育有一女兒劉苡馨（小糯米），但無論在離婚前還是離婚後，她甚少公開提及女兒，與女兒的互動更不及劉愷威，甚至前老爺劉丹在多次受訪中疑對她不滿，令不少網民覺得她是一位不盡責的母親。但近日她接受內地訪問時，竟然罕有地公開談及女兒，甚至公開母女二人私下相處點滴，令大家相當驚訝。

二人在2018年離婚。（視覺中國）

小糯米多年以來一直留港由男方家人照顧，而楊冪雖不時抽空來港作探望，但陪伴孩子成長過程中，絕不及劉愷威，甚至乎在重要節日亦沒有與愛女一起度過，前老爺劉丹曾在受訪時表明過時過節她亦沒有電話問候，更爆小糯米每逢母親節都從不過問媽媽，強調他一家對孫女很好，她生活過得很開心，多次發言疑話中有話，被網民指疑不滿楊冪。

劉丹爆小糯米每逢母親節都從不過問媽媽。（葉志明攝）

楊冪罕有公開提女兒。（楊冪微博圖片）

在受訪中，楊冪認為每個人對「完美媽媽」給予的定義都不同，在一千個人眼裡，就有一千個完美的方式，強調肯定是做不了別人眼裡所謂的完美，所以承認自己不完美，這件事情不需要勇氣，因為它是一種常態，回答充滿大智慧，情商相當高。

小糯米主要由男方家人照顧。（小紅書圖片）

人根本沒有完美，所以楊冪亦坦承先做好自己再做一個母親，在教育孩子方面，希望自己能夠尊重孩子的意願，如此一來可以從孩子身上學到很多不了解的東西。另外，她又自爆小糯米很喜歡畫畫，而且畫得挺好的，母女私下就畫畫有不少話題，她表明要給予孩子支持而不是去控制她，認為這可能是好的母親方式吧。