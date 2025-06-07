前TVB女星攻讀博士轉行做心理治療師 曾被父母棄養住雞棚豬欄
撰文：董欣琪
出版：更新：
有「粵調天后」之稱的胡美儀，曾活躍於電視、粵曲及美容等界別，除了拍過不少TVB劇集之外，2003年在亞視重頭百集長劇《萬家燈火》中出演康乃馨一角亦備受關注，已淡出幕前多年的她，更花了逾10年時間進修成執業心理治療師。即將迎來69歲生日的胡美儀，日前獲劉美娟為她提前慶生，劉美娟在IG曬出合照，並寫道：「阿媽生日快樂💖 祝福妳寫博士論文快些完成 💪🏻💪🏻💪🏻」
相中所見，身穿橙色衫的胡美儀面色紅潤，獲劉美娟送上錫錫，可見兩人感情要好。2013年胡美儀在丈夫毛俊輝鼓勵下報讀香港基督教輔導學院心理輔導學學士課程，並於2018年畢業，之後再進修多兩個碩士學位，現時攻讀博士課程。現時已經是心理治療師的胡美儀，最初讀心理輔導全為解開心結，她曾在接受《香港01》專訪時談及悲慘身世，原來她出世3個月就被親生父母棄養，初時要過着寄人籬下的生活，當年與養母同住雞棚豬欄：「我瞓覺嘅地方同隻豬隔咗一塊板，豬嘅味道我好清楚，其實豬好乾淨，稍為污穢啲佢哋都唔舒服。」
直至胡美儀21歲那年，親生父母終於來找她，她坦言已經沒有太大感覺「彌補唔到喇」，但其實被遺棄的傷痛永不磨滅，去到50多歲依然耿耿於懷，於是決定去找心理輔導，並在57歲那年修讀心理輔導，透過修讀心理輔導「自己救自己」，之後更成為心理治療師，已經有一個學士學位，兩個碩士學位的她正在修讀心理輔導博士學位，去年她接受訪問時透露仍要再讀多兩年：「我畢業就過咗70歲。」