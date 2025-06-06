刑偵12大結局・劇透｜前花旦壓軸登場　間接宣布回巢拍第二季？

TVB劇集《刑偵12》內地版已播出最後一集大結局！先前流出的畫面中，陳慧珊出現，大結局中亦透露了她的真正身份，更籍此埋下第二季的伏線。



終局。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳法蓉挾持陳自瑤。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳法蓉挾持陳自瑤。（《刑偵12》大結局/截圖）

《刑偵12》大結局講到，陳法蓉（飾丁洛風其中一個人格）挾持了陳自瑤，更在工廠內燒死了潘志文等人。在林保怡的內心世界，張松枝亦將陳嘉輝和陳若思「殺死」了。現實世界中，燒燬的工廠地板倒塌，林保怡和陳自瑤被波及，跌入下一層。陳法蓉也在內心世界「殺死」了張松枝。最終林保怡清醒過來。

張松枝殺死丁洛風其餘人格。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳法蓉放火燒死傅姓一家。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳法蓉（林保怡）放火燒死傅姓一家。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳法蓉（林保怡）放火燒死傅姓一家。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳自瑤犧牲自己。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳自瑤犧牲自己。（《刑偵12》大結局/截圖）

張松枝殺死丁洛風其餘人格。（《刑偵12》大結局/截圖）

張松枝殺死丁洛風其餘人格。（《刑偵12》大結局/截圖）

張松枝殺死丁洛風其餘人格。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳自瑤、林保怡。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳法蓉和張松枝協議合計「殺死」丁洛風其餘人格，就可以「一人一半」佔用他的身體。怎料陳法蓉在最後一刻背叛。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳法蓉和張松枝協議合計「殺死」丁洛風其餘人格，就可以「一人一半」佔用他的身體。怎料陳法蓉在最後一刻背叛。（《刑偵12》大結局/截圖）

之後，張振朗一直都找不到林保怡和曹永廉的去向，為了尋回林保怡，張振朗遠赴德國，最終尋回林保怡和曹永廉。原來自意外後，曹永廉以治療他的解離人格為由，催眠林保怡以為他和陳自瑤步入教堂結婚。實際上是擄走傅嘉莉，催眠林保怡令他以為傅嘉莉就是陳自瑤。而陳自瑤其實在那場工廠大火中，為救林保怡而犧牲。

林保怡和陳自瑤大團圓結局？（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡和陳自瑤大團圓結局？（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡和陳自瑤大團圓結局？（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡和陳自瑤大團圓結局？（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡和陳自瑤大團圓結局？（《刑偵12》大結局/截圖）

張振朗搵返林保怡。（《刑偵12》大結局/截圖）

張振朗搵返林保怡和傅嘉莉。（《刑偵12》大結局/截圖）

張振朗搵返林保怡和傅嘉莉。（《刑偵12》大結局/截圖）

張振朗搵返林保怡和傅嘉莉。（《刑偵12》大結局/截圖）

張振朗搵返林保怡和傅嘉莉。（《刑偵12》大結局/截圖）

原來陳自瑤一早死咗。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳自瑤犧牲自己。（《刑偵12》大結局/截圖）

原來陳自瑤一早死咗。（《刑偵12》大結局/截圖）

原來陳自瑤一早死咗。（《刑偵12》大結局/截圖）

原來陳自瑤一早死咗。（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡接受唔到現實，爭啲要掐死傅嘉莉。（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡接受唔到現實，爭啲要掐死傅嘉莉。（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡接受唔到現實，爭啲要掐死傅嘉莉。（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡伏法被判監。（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡伏法被判監。（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡伏法被判監。（《刑偵12》大結局/截圖）

王尹菁（飾鄧彤童）啲戲好好。（《刑偵12》大結局/截圖）

林保怡伏法被判監。（《刑偵12》大結局/截圖）

其中一幕中，林保怡、陳法蓉、林偉和陳若思相擁和好。劇情步入結局，張振朗和傅嘉莉有情人終成眷屬，林保怡則認清自己有精神病，入獄坐監。正當一切大團圓結局時，見到林保怡在內心世界中看着一本《密碼之城：數位迷宮》的書籍。陳慧珊自稱是林保怡的另一人格：「我係陪咗你最耐嘅人格，我係你嘅守護者。」為下一季劇情埋下另一伏線？

張振朗和傅嘉莉有情人終成眷屬。（《刑偵12》大結局/截圖）

張振朗和傅嘉莉有情人終成眷屬。（《刑偵12》大結局/截圖）

張振朗和傅嘉莉有情人終成眷屬。（《刑偵12》大結局/截圖）

坤哥⋯⋯（《刑偵12》大結局/截圖）

真係和好？（《刑偵12》大結局/截圖）

陳自瑤出現在林保怡幻想之中。（《刑偵12》大結局/截圖）

陳自瑤出現在林保怡幻想之中。（《刑偵12》大結局/截圖）

真係和好？（《刑偵12》大結局/截圖）

第一個伏線非常顯而易見，陳慧珊自稱是林保怡的守護者，作為《刑偵12》，12個人格的最後一位出現，當然含有重大意義。到式，為什麼陳慧珊會在這個時刻覺醒呢？就是一個值得探討的伏線。還記得一開始主導丁洛風人格的丁少芸（陳法蓉飾）發狂燒死潘志文等人，更和張松枝合計「殺死」其他人格，那麼後期為什麼又會與丁洛風和好？

本書有咩暗示？（《刑偵12》大結局/截圖）

內心世界？（《刑偵12》大結局/截圖）

似係林保怡（丁洛風主人格）被困。（《刑偵12》大結局/截圖）

似係林保怡（丁洛風主人格）被困。（《刑偵12》大結局/截圖）

似係林保怡（丁洛風主人格）被困。（《刑偵12》大結局/截圖）

按照大結局最後一幕畫面，林保怡似乎被囚禁在內心世界之中。是不是又意味住，由工廠大火發生，到之後的時間，都是陳法蓉在主導「丁洛風」的人格？

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）

陳慧珊出場！（《刑偵12》大結局/截圖）