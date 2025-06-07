「足球男神」碧咸香港出沒！　粉絲野生捕獲爆呢個地方見到佢

碧咸不止是世界級足球明星，更是世界級明星，這位世界級男神每次到訪香港都會引起傳媒關注。日前（06/6）有粉絲在threads上分享「野生捕獲」碧咸的合照，他的兒子更興奮地拿着一件有碧咸親筆簽名的球衣。

碧咸嚟香港冇人知？（threads截圖 / cypruscheung）

帖文中他寫道：「I cried so hard!!!（我狠狠地哭了！）」有網民好奇問：「碧咸今日嚟咗香港？」獲網民回覆透露，其實碧咸不時都會到香港：「佢間唔中都會嚟香港，多數都去中環金鐘」。當然，更多人羨慕他獲得了合照機會，更得到一件簽名球衣，有網民也說：「傳家寶呀！」

有網民回覆指碧咸不時都會到香港。（threads截圖 / cypruscheung）

「樓主」回覆在灣仔見到碧咸。（threads截圖 / cypruscheung）

碧咸2024年2月初帶領旗下球隊國際邁亞密到香港參加表演賽（Reuters）

英王查理斯三世與英國球星碧咸在英王住所海格羅夫門外合影（社交媒體X截圖）

2024年7月4日是英國前球星碧咸（David Beckham）與太太維多利亞（Victoria Beckham）結婚25周年紀念日，2人特地穿上25年前結婚當晚的同款紫色婚禮服來慶祝。（碧咸Instagram）

碧咸（IG@davidbeckham）

碧咸（IG@davidbeckham）

碧咸（IG@davidbeckham）

碧咸（IG@davidbeckham）

碧咸（IG@davidbeckham）