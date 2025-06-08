87歲善心藝人買特效藥每周花五位數　願死後捐錢助建築業死傷人士

現年87歲的「魚毛姐」余慕蓮於2020年先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化入住ICU半年，雖走出鬼門關，但身體狀況已大不如前。去年再感染肺炎，余慕蓮曾悲觀表示︰「我覺得自己未必過到今年（2024年）」；今年4月中，她又因心口劇痛而按平安鐘求助，並即時送往急症室治療，留院3日。

自2020年大病後，都有不少朋友定期去探望余慕蓮，希望她獲得關心。（網上圖片）

余慕蓮7月將迎來88歲生日。（網上圖片）

日前旅遊達人項明生到余慕蓮家中探望，寫道：「同最美的余慕蓮飲茶，她的美源自內心。」影片所見，余慕蓮穿上牛仔褸及牛仔褲，白恤衫再襯一條紅白藍絲巾，還塗上紅色唇膏，打扮十分醒神。余慕蓮收到項明生送贈的熊貓毛公仔，童心未泯攬到實，表示：「鍾意」！

魚毛姐見到熊貓公仔好開心。（facebook@項明生）

余慕蓮希望死後將現金捐俾做三行意外死傷人士及其家屬。（facebook@項明生）

之後，二人外出飲茶，余慕蓮坐在輪椅上，全程展露歡顏，透露平時也有曬太陽。回到家中，余慕蓮表現得更精靈，不需要用拐杖，只要扶實櫃子便可以企得好穩陣，還小心翼翼地行了幾步路。項明生讚她「幾精神又靚女」，並說：「你隻腳企到已經係祝福嚟，有排玩呀，唔好話今年（離世）」。

魚毛姐透露平時都有曬太陽。（facebook@項明生）

出外飲茶需要坐輪椅。（facebook@項明生）

項明生陪魚毛姐飲茶。（facebook@項明生）

余慕蓮聲線有帶點沙，但仍十氣十足，表示：「唔咳嗰時就好，一咳眼淚鼻涕乜都出晒」，透露現在每星期購買特效藥要花2萬4千元。她透露除在「大王」安德尊和米雪幫忙下立平安紙，準備離世後將住所捐贈予東華三院外，連銀行現金存款亦已安排妥當，她說：「我寫咗平安紙，因為我第二日唔係度，啲嘢都全部丟，鍾意攞就攞......我銀行仲有啲錢，第二日捐俾嗰啲做三行跌死咗、跌傷咗，好慘㗎。」項明生讚余慕蓮有一顆善心，上天會保佑她長命。

余慕蓮透露每次咳都會眼淚鼻涕一齊流。（facebook@項明生）

都企得幾好。（facebook@項明生）

要扶住雪櫃借力。（facebook@項明生）

小心翼翼行到幾步。（facebook@項明生）

小心翼翼行到幾步。（facebook@項明生）

每星期花$24,000買特效藥。（facebook@項明生）

余慕蓮，從影多年，角色以街坊市井為主，平日甚為慳家的她，一直將大部分收入用作慈善，又在內地捐錢興建學校，希望人人有書讀，善行仿如女版古天樂。早前她擔心身體狀況，所以立下平安紙，講明不要風光大葬，將遺產捐出行善，其無私精神令人敬佩。

其實於2005年，余慕蓮把她20多萬的長期服務金中的8萬，拿去內地興建「希望小學」。(節目截圖)

因為余慕蓮本著一夥「錢我又帶唔走」的心態，希望自己的錢可以有更多人受惠。(節目截圖)

好友安德尊亦表示4年前有一次余慕蓮進醫院，身體情況很差，一度以為活不下去。(節目截圖)